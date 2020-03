Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - Les filles des lycées municipaux d'Attécoubé motivées à embrasser les métiers des TIC

Dans le but de contribuer à leur autonomisation et les préparer à une vie professionnelle et sociale future, 300 jeunes filles des lycées municipaux 1 et 2 d'Attécoubé ont été formées sur les opportunités que leur offrent les nouveaux métiers d'avenir. Notamment, celui des Technologies de l'Information et de la communication (Tic), grâce au projet Stem (Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

C'était une initiative de Mtn Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Ong "Dynamiques et Excellentes d'Afrique" (Dyn Exc Africa). C'était le 11 mars 2020, dans lesdits établissements.Rappelons que cette journée s'inscrit dans la droite ligne de la Journée internationale de la femme célébrée officiellement le 8 mars 2020.« Le but de ces panels (partage d'expériences et économie de la femme à travers les Tic) suivi d'un atelier pratique de codage est de motiver et inspirer ces jeunes filles à embrasser les filières d'avenir où elles sont très souvent sous-représentées », a indiqué Naténin Coulibaly, secrétaire générale de Mtn-Ci.

Pour Maïmouna Koné, présidente de l'Ong « Dynamiques et Excellentes d'Afrique » et formatrice dans le cadre de ce projet, le but de ce programme est d'aider les jeunes filles à vaincre les préjugés en matière de Tic, mais aussi susciter une génération de jeunes filles motivées et déterminées à réussir leurs parcours de formation et à devenir des Femmes leaders.Coulibaly Yaya, proviseur du lycée municipal d'Attécoubé 1, s'est félicité de ce projet « Y'ello Girl » à l'intention des jeunes filles élèves car, a-t-il dit, « éduquer une fille c'est éduquer le monde entier ».Présent en Côte d'Ivoire depuis 2005, Mtn-Ci est un fournisseur de solution fixe, mobile, internet et de paiement. Le groupe compte aujourd'hui 750 employés dont 30% de femmes.