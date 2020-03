Tunisie: Huitièmes de finale de la coupe / Asmarsa-Espérance - Cap sur le doublé

«Faute de mieux, on se contente de ce qu'on a». Cela sied parfaitement à l'Espérance qui a tout raté sur le plan international. Désormais, c'est la coupe et le championnat qui sont ses cibles pour sauver les meubles

Après l'énorme gâchis de l'Espérance sur le plan international au titre de la saison 2019-2020, il ne lui reste plus que les titres locaux à convoiter pour sauver une saison «maigrichonne». Oui, maigrichonne parce que le club de Bab Souika nous a habitués à un beau rayonnement sur les plans africain et arabe, notamment lors des deux dernières saisons.

Aujourd'hui et d'une manière précoce, l'Espérance ne jouera pas les tours avancés de la Ligue des champions et doit se contenter de disputer les compétitions locales (championnat et coupe) en attendant, après de longs mois, de renouer à nouveau avec les joutes arabe et africaine.

Dans ce cadre, les joueurs «sang et or» affronteront tout à l'heure, l'ASMarsa pour le compte des huitièmes de finale de la coupe Habib-Bourguiba.

Bien évidemment, les joueurs de Mouïne Chaâbani sont déterminés à décrocher le doublé pour faire oublier, un tant soit peu, leurs échecs précédents.

Mais est-ce que leur hôte, en l'occurrence l'ASMarsa, l'entend de cette oreille?

Les Marsois espèrent même surprendre l'Espérance au stade Chtioui, même si la rencontre va se dérouler à huis clos.

Ils projettent de réussir là où la symphatique équipe de l'Avenir Sportif de Sbikha a échoué il y a quelques jours dans le cadre du seizième de finale joué à Sbikha (0-2).

C'est d'ailleurs ce qui rend tout pronostic malvenu, a priori, surtout que l'ASMarsa est une vraie équipe de coupe à l'histoire riche.

Loin de toute pression

Certes, le moral des joueurs espérantistes est affecté par l'élimination en Ligue des champions au grand bonheur d'Ezzamalek, mais au moins ils seront désormais soulagés du poids de la pression qu'exerçait sur eux la compétition africaine.

Ils savent pertinemment qu'avec beaucoup moins d'effort, ils pourront désormais se tirer d'affaire.

C'est que le niveau de l'Espérance est nettement supérieur à toutes les autres équipes tunisiennes. Et c'est peut-être ça l'une des causes principales ayant causé beaucoup de tort à l'Espérance qui ne trouve plus de rivaux avec lesquels elle peut se mesurer avec l'adversité requise sur le plan local.

Bref, tout à l'heure, l'Espérance aura une ferme obligation de résultat pour atteindre les quarts de finale de la coupe.

A ce propos, le timonier espérantiste ne sera pas à court d'arguments pour réussir dans sa mission, dans la mesure où il a à sa disposition la quasi-totalité de son effectif. Et même s'il a la latitude de faire son turnover, Chaâbani ne doit pas sous-estimer outre mesure l'ASMarsa.

Il sera aussi devant un grand embarras de choix avec la récupération de presque tous les joueurs blessés qui pourront être de la partie, à l'instar de Houni, Badrane, Mbarki, Yaâcoubi, Ben Choug et Khénissi qui a joué contre l'ASSbikha et marqué un but (80').

Désormais, tout le monde doit jouer afin que la cohésion entre tous les joueurs atteigne son niveau optimal et qu'ils soient fin prêts pour les prochaines aventures.