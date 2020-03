Tunisie: Coupe de Tunisie - Huitièmes de finale - Les paris sont ouverts !

L'ESS et l'EST à l'épreuve du déplacement

Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie nous propose cet après-midi trois confrontations entre clubs de la Ligue 1. A Zarzouna, le CAB reçoit l'UST avec l'envie de confirmer sa demonstration de force lors du tour précédent face à Grombalia Sports. Les Bizertins s'étaient imposés (4-0) du côté du CapBon.

Pour le CAB, à la peine en D1 où il flirte avec le magma du classement, Dame Coupe permet forcément au groupe d'émerger du lot. Un groupe qui trouve sa rédemption en Coupe de Tunisie. Quant à l'US Tataouine, euphorique en Coupe récemment face à l'AS Ariana (4-2) mais engluée dans les profondeurs de la hiérarchie, elle aura à cœur de montrer qu' elle est capable d'un coup d'éclat loin de ses bases. Et puis, cette compétition lui servirait aussi de stimulant pour retrouver de l'ambition dans la perspective du maintien en Ligue 1.

Périple clubiste

Du côté de Métlaoui, l'ESM s'attend à une solide opposition de la part d'une Etoile du Sahel qui s'est fait des sueurs froides lors du tour précédent. Et pour cause, le onze à Zouaghi a failli tomber dans le piège d'un CS Korba coriace à souhait. Au final, l'ESS s'est montrée plus adroite lors de l'exécution des tirs au but. Elle sera forcément attendue au tournant par Métlaoui, un onze capable de faire vaciller les plus grands. Rappelons que, volet seizièmes, l'ESM avait disposé de l'AS Oued Ellil par la plus petite des marges.

Toujours chapitre explications entre gros bras, à ce stade de la compétition, le choc de cette ronde opposera l'USM au CA. Un grand format qui ne manquera pas d'intêret vu les bonnes dispositions affichées récemment par les deux équipes. En championnat, les Bleus ont ainsi cartonné le Stade Tunisien (4-0) au Bardo. Et le CA retrouve progressivement de la hauteur depuis peu en D1, tout en ayant corrigé la JSK lors des 1/8es de Dame Coupe à Kairouan même. Cette affiche s'annonce indécise et engagée. Notons aussi, au passage, que les deux formations vont de nouveau se rencontrer dans le cadre du championnat vers la fin du mois.

Favoris contre outsiders ambitieux

Passons maintenant aux matchs entre présumés favoris et outsiders ambitieux. Cela n'est bien entendu valable que sur le papier, car le Stade Tunisien aurait tort de sous-estimer EGS Gafsa au stade de Lala, alors que l'Espérance Sportive de Tunis s'attend à une farouche opposition en banlieue nord face à l'AS Marsa, un expert de Dame Coupe qui passe toutefois par des moments difficiles en D2. Les paris sont ouvert ! Concernant les trois autres rencontres épinglées au programme, contre les insulaires de l'AS Djerba, le CSS devra éviter de reproduire le match face à l'AS Rejiche (qualification sfaxienne grâce à la loterie des tirs au but), alors que Kalaa Sport-Wided Hamma et CS Chebba-SC Ben Arous s'annoncent ouverts à tous les scénarios.