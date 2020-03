Tunisie: USM - Des atouts certains

Ce choc USM-CA mettra aux prises les deux meilleurs entraîneurs de notre championnat : Chebbi et Dridi... Les Usémistes sont prêts.

Tous les regards seront braqués tout à l'heure, à partir de 14h30, sur le stade olympique Ben Jannet qui abritera le sommet des huitièmes de finale de coupe de Tunisie entre l'USM, surprise de la saison, et le CA, le grand spécialiste. Un choc qui tombe à pic d'autant que les deux protagonistes, qui sont en train de réaliser un parcours honorable en championnat, sont animés d'un désir ardent pour aller le plus loin possible dans cette épreuve et sauver ainsi leur saison.

Disposant de la totalité de son effectif après le retour des blessés, en l'occurrence le capitaine Mechmoum et l'axial Arfaoui, Chebbi a minutieusement préparé ce rendez-vous important dans la quiétude et la sérénité. «Le tirage au sort n'a pas été du tout clément avec nous en nous réservant un adversaire de grand calibre», a avoué Chebbi pour qui ses protégés «ont mis les bouchées doubles à l'entraînement pour être fin prêts à ce rendez-vous qui sera à mon avis purement tactique et qui se jouera sur de petits détails. Le CA est un grand spécialiste de l'épreuve et, de ce fait, mes joueurs sont appelés à être concentrés 90' durant et même plus pour espérer arracher une qualification certes difficile mais pas impossible.

Tout a été minutieusement mis en place pour espérer piéger un adversaire coriace et très expérimenté dans ce genre de matches... », a-t-il souhaité.

Un match dans le match... !

Le choc USM-CA qui se jouera à huis clos (coronavirus oblige) mettra face à face les deux meilleurs entraîneurs de notre championnat. Chebbi qui ne cesse d'exceller avec les «Bleus» et Dridi qui a métamorphosé le CA en misant sur les jeunes. Un match dans le match entre deux grands tacticiens qui ont imposé leurs empreintes dans le jeu des deux équipes. Un jeu simple qui puise sa force dans l'esprit de groupe doté d'une assise tactique collective qui va de l'avant. A qui reviendra le dernier mot dans ce choc indécis et ouvert à tous les pronostics?

En attendant le verdict final de ce sommet qui pourrait aller même aux prolongations, voire aux tirs au but, Chebbi qui n'a rien laissé au hasard alignera sa meilleure formation possible. Une formation qui sera portée vers l'avant sans pour autant négliger la couverture en phase de repli. Cette dernière sera articulée autour du maestro Jelassi, un vrai catalyseur qui aura la lourde tâche d'orienter le jeu de son équipe.

Il sera aidé dans ce rôle de pourvoyeur par le travail de sape des deux récupérateurs, Orkoma et Agbado, combatifs à souhait. Toutefois, le jeu en mouvement d'Okputo, le buteur maison, de Amri et de Makkari facilitera certainement la tâche de l'entrejeu qui livrera une bataille sans merci pour gagner tous les duels et porter le danger dans la zone adverse pour espérer trouver la faille.

Quant à la couverture derrière, elle sera assurée par une défense compacte, composée de Ben Saïd égal à lui-même. Mechmoum et Ben Romdhane sur les couloirs, alors que Saghraoui et Montassar veilleront au grain dans l'axe pour espérer bloquer les manœuvres des attaquants clubistes.

Formation probable

Ben Saïd, Mechmoum, Saghraoui, Ben Romdhane, Montassar (Arfaoui), Arkoma, Agbado, Jelassi, Amri, Okputo et Makkari (Tka).