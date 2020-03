Tunisie: «Haters» sur les réseaux sociaux - Sous le sceau de la méchanceté gratuite

Personne mais alors vraiment personne ne peut deviner les mauvaises intentions d'une catégorie spéciale d'internautes qui critiquent soit des personnalités exerçant leur travail avec dignité, soit des citoyens lambda...

Ils se cachent derrière leur ordinateur et s'en donnent à cœur joie, décochant leurs flèches acérées à tout-va. On les appelle les «haters» et ils en sont fiers. Cela finit très souvent par virer à l'acharnement et on peut voir très souvent des discussions sur les réseaux sociaux se transformer en joutes, en batailles rangées, en pugilat...

Albert Einstein l'a très bien dit : «Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue». Une frange de la population tunisienne fait preuve de plus en plus d'idiotie et de méchanceté gratuite dans ses interventions sur les réseaux sociaux. Quand on sait combien ils ont un poids très important sur les pensées et les mœurs de leurs compatriotes, on devient pessimiste à force de voir se propager le mal et la haine.

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme en Tunisie, dimanche 8 mars 2020, de nombreuses manifestations artistiques ou culturelles se sont déroulées un peu partout sur le territoire à la gloire de la gent féminine tunisienne. A ce titre, le défilé de mode «Over fifty et alors ?» a connu un succès retentissant en mettant en scène la femme tunisienne moderne et élégante, notamment la cinquantenaire, parée de ses plus beaux atours et mise en lumière sous son plus beau jour.

Malgré tout, des personnes malintentionnées ont récupéré cette belle réalité avec des desseins plus sombres et obscurs. Ni une, ni deux, ils ont opposé deux photographies différentes pour comparer deux femmes à l'aspect physique ou vestimentaire complètement différent ou anachronique, à leur propre avis. Ce sont des groupes de personnes qui agissent sur leurs pages pour semer la haine et se revendiquer en tant que «haters» sans retenue ni vergogne. Leur dernier fait d'armes : une journaliste a fait l'objet de railleries extrêmement affligeantes à son endroit. Son tort, selon ces internautes malintentionnés? S'être rendue sur les lieux sans avoir pris la peine de se mettre sur son trente et un.

Cette journaliste a pourtant rempli convenablement sa mission en rapportant, en direct sur la chaîne El Watania 1, les faits lors du triste attentat perpétré au Lac vendredi 6 mars. Au lieu de l'attentat, c'est elle qui va se retrouver au centre de débats stériles, superficiels et sordides. Elle est passée, en effet, au peigne fin par des internautes qui ont donné libre cours à leur fiel et leur méchanceté, en comparant sa photo avec celle d'une figure emblématique du paysage audiovisuel tunisien et chroniqueuse sur une chaîne privée.

Le vice du mal

Un phénomène étrange et étranger aux habitudes de tolérance de la Tunisie plurielle et pleine de diversités idéologiques et culturelles. Depuis quelques jours, la toile est quasiment divisée sur ce sujet qui dérange, qui fâche même quant à l'apparence physique et vestimentaire de la femme tunisienne portée sur la scène publique. Des statuts, à tort et à travers, apportent leurs idées de façon farouche mais sont contestés tout de même.

La liberté de la femme d'user de son corps à sa guise y est réaffirmée. Une femme officiant dans les médias tunisiens estime que la liberté de la femme permet à celle qui veut mettre ses atouts en valeur d'exposer certaines facettes de son corps mais aussi à celle qui refuse de le faire de cacher, si elle le désire, ses complexes... D'autres témoignages estiment que le vice caché de certains Tunisiens qui critiquent à tout-va et à tout bout de champ devient insupportable.

On blâme, on ironise, on sort les pires railleries sur le physique des gens au lieu de s'occuper à balayer devant sa porte. On glorifie l'une et l'on jette la foudre sur l'autre pour montrer que tout les oppose alors que chacune est libre de sa vie en quelque sorte. Les «haters» se revendiquent de plus en plus à force de faire ressortir le «défaut» de l'allure ou l'apparence de l'autre souvent avec acharnement, ce qui n'avance en rien le progrès de la nation.

«Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays !», chante Enrico Macias en l'honneur des femmes d'Algérie ou de France. Une chanson que les Tunisiens devraient fredonner à cœur joie pour rappeler le charme des plus belles Tunisiennes sans s'acharner sur celles que la nature a plus ou moins défavorisées. Voilà une idée qui pourrait donner un coup de fouet à la conscience de ces «haters» qui s'apparentent à des anarchistes plus qu'à autre chose.