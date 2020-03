Tunisie: CA - Il faudra du cœur !

Lassaâd Dridi mise sur l'état de forme de ses cadres et des jeunes lancés. Ça va être exigeant !

Le CA aborde les huitièmes à Monastir dans une épreuve qu'il affectionne dans son historique. La Coupe veut dire beaucoup de choses pour ce club qui veut sauver sa saison. Ce ne sera pas une simple mission face à une USM en pleine possession de ses moyens et qui a, elle aussi, envie de réussir dans cette épreuve. Les Clubistes, qui disposent d'une bonne palette de choix, notamment en milieu, vont devoir user de leur solidité défensive (aucun but encaissé lors des deux derniers matches), et sur le réalisme de son attaque.

Les bobos des attaquants clubistes, notamment Chammakhi, ne vont pas dissuader Dridi de jouer pour attaquer et créer le jeu afin de parer à une domination locale. Pendant les dernières séances d'entraînement, Dridi a beaucoup travaillé les échanges rapides de ballon, ainsi que le jeu direct pour déstabiliser la défense de l'USM. Côté défense, Salhi, Laâbidi, Agrebi, Abderrazak, appuyés par l'énorme travail des pivots Ben Yahia, Kassab et Khelil (le choix est large dans cette zone-clé pour l'entraîneur clubiste), et renforcés par la forme de Farhati (en concurrence avec le gardien Dekhili), se portent bien. La défense clubiste, même si elle flotte quelque part, arrive à donner confiance aux joueurs du CA, et à faire douter l'adversaire. Ça va être un match long, et qui peut aller jusqu'aux tirs au but.

Physiquement, les équipiers de Dhaouadi vont avoir besoin du long souffle pour tenir le coup. En attaque, suite à la blessure de Wajdi Sahli, l'homme en forme de l'équipe, on ne sait pas encore s'il va être partant d'entrée. Idem pour Chammakhi qui passe par une mauvaise période. Seul Compaoré est sûr d'être aligné. Il a, lui aussi, intérêt à revoir sa copie et à être plus sérieux devant les buts. Le CA compte différents moyens pour défendre ses chances, et pour sauver sa saison. Des détails vont trancher dans ce genre de matches, mais le plus important pour Dridi et ses équipiers est de rester sobre et aussi vaillant que lors des deux dernières rencontres.