Tunisie: Fermeture partielle des frontières - La Tunisie renforce les mesures de prévention

Anouar Maârouf, ministre du Transport et de la Logistique, propose de permettre aux employés d'accéder à une meilleure flexibilité horaire, pour mettre un terme à l'encombrement des transports publics aux heures de pointe

Dans une salle de réunion exiguë et sans fenêtres du ministère du Transport et de la Logistique où se sont entassés une vingtaine de journalistes et plusieurs cadres du département sans aucune forme de précaution, Anouar Maârouf, ministre du Transport et de la Logistique, a annoncé hier l'arrêt, à 23h59 minutes, de l'ensemble des vols à destination et en provenance de l'Italie, le pays le plus touché après la Chine par la pandémie du nouveau coronavirus. Le ministre a également annoncé, pour Le Caire, Francfort, Londres et Madrid, la limitation des vols à un seul hebdomadaire. Paris sera quant à lui desservi une fois par jour, et ce, conformément aux décisions prises la veille par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

Les avions continuent à atterrir

Hier dans la matinée, des internautes ont partagé des captures d'écran de la célèbre application flight radar qui informe en temps réel sur le trafic aérien et dans laquelle on peut clairement voir que plusieurs avions en provenance de Paris, Munich, Toulouse ou encore Francfort, atterrissaient encore à l'aéroport international de Tunis-Carthage. «La fermeture, même partielle de l'espace aérien, obéit à un certain nombre de règles, nous devons informer les différents aéroports ainsi que les compagnies aériennes et tout cela prend du temps, précise Anouar Maârouf. C'est la raison pour laquelle ces mesures restrictives entreront effectivement en vigueur ce soir, à partir de 23h59» (hier samedi 14 mars).

Par ailleurs, le ministre du Transport et de la Logistique a annoncé que son département était en contact permanent avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense en vue de rapatrier les ressortissants tunisiens bloqués dans les pays frappés de plein fouet par la pandémie. Rappelons que le chef du gouvernement a annoncé vendredi la fermeture des frontières maritimes, notamment la ligne Goulette-Marseille.

Les frontières terrestres toujours ouvertes

Pour l'instant, aucune mesure drastique n'a encore été prise en ce qui concerne les frontières terrestres avec la Libye et l'Algérie qui restent ouvertes jusqu'à nouvel ordre. Cependant, le ministre a insisté sur le fait que les voyageurs, dans ces points de passages, sont «strictement contrôlés». «Si besoin, nous prendrons des mesures plus dures», prévient le ministre.

Sur le plan local, Anouar Maârouf a rappelé que les stations et les gares subissent quotidiennement des opérations de désinfection dans le but de limiter les risques de contamination au Covid-19, dans ces lieux très fréquentés par le public, surtout aux heures de pointe. «Nous avons demandé aux entreprises du secteur des transports de veiller à la désinfections des bus».

«Pour désengorger les transports en commun, je propose aux employeurs d'élargir la plage horaire de travail, de sorte que l'on permette aux employés de rejoindre leur lieu de travail entre 8h00 et 10h00 et évidemment ceux qui viennent à 8h00 repartent tôt, tandis que ceux qui viennent à 10h00 repartent un peu plus tard», a déclaré Anouar Maârouf.

Reste enfin, les louages, les taxis et les autres modes de transport, pour qui le ministère recommande de prendre les précautions habituelles d'hygiène qui s'imposent.