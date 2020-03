Tunisie: Handball / L'effet Coronavirus - Renvoi par-ci, huis clos par-là

Le TQO de Paris remis.

Triste week-end pour les accros de handball qui vont vivre un week-end de «misère». Deux jours inédits et pas comme les autres dans l'histoire de ce sport en Tunisie.

En effet, pour cet après-midi, les fans de la petite sphère vont devoir, la mort dans l'âme, rester à la maison ou, en guise de consolation pas du tout garantie, aller chercher distraction ailleurs. Tout cela, parce que le huis clos a été imposé à toutes les rencontres de tout à l'heure, tous championnats confondus, avec en sus, la réduction du nombre de joueurs et accompagnateurs autorisés à accéder à la salle. Une première par rapport aux traditions de nos huis clos! Aujourd'hui, ce sera encore pire, puisque tous les matches des différentes compétitions des jeunes (filles et garçons ) ont été reportés. Ici et là, la même raison: le coronavirus.

Quid de la stérilisation ?

Pour ce qui est des rencontres condamnées au huis clos, une question d'importance s'impose: les municipalités qui gèrent les salles ont-elles, à l'occasion, pris les précautions d'usage d'une campagne de prévention contre un tel virus ? Et ces précautions, on le sait, vont de l'eau chaude dans les vestiaires à l'arrosage de la salle en produits stérilisés et désinfectants .

Report

Par ailleurs, et comme nous l'avons pressenti sur ces mêmes colonnes, la Fédération internationale de handball CIHF a finalement décidé de reporter au mois de juin le Tournoi de repêchage pour la qualification aux Jeux olympiques Tokyo 2020) (TQO) à cause du coronavirus.

Ce tournoi, rappelons-le, verra la participation de notre sept national aux côtés de ses homologues français, croates et portugais. Il devait initialement se dérouler du 17 au 19 avril prochain à Paris.