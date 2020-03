Tunisie: « The voice » - Le public n'est jamais bon juge !

interview

«The Voice kids arabe» 2020 a pris fin samedi dernier sur un verdict pour le moins inattendu. Elimination de la Tunisienne Emna Dammaq, éliminer l'Egyptienne Yasmine Oussama qui survolaient concours et pronostics, et annonce de la victoire au profit du Syrien Mohamed Islam, que nul, vraiment, ne destinait à pareil rang.

Comment expliquer cela ?

Lors des deux sessions précédentes, la critique a certes relevé quelques injustices (rappelons entre autres celle subie par notre petite Nour Qamar), mais les a surtout imputées à de «mauvaises appréciations de jury». Là, toutefois, il y avait unanimité entre les jurés. Assi Hallani, Nancy Ajram et Hamaqi dirigeaient des équipes «rivales», mais s'entendaient d'emblée sur un choix. La différence entre Emna Dammaq, Yasmine Oussama et le reste des candidats était évidente. Et la compétition paraissait avoir déjà livré son secret.

Ce qui s'est passé ?

Une chose à notre avis : en dernière instance, il appartenait au seul public de juger. Tous les «Voice kids», les «The Voice» en général, sont réglementés ainsi. Les phases préliminaires, les phases de qualification dépendent du jury, mais la finale, l'attribution du titre, appartiennent au vote des téléspectateurs. Telle formule ne va pas, bien sûr, sans «accrocs». Dont le principal est que les critères changent, parfois radicalement, d'une «instance» à l'autre. Les jurys ont leur qualification et leur compétence pour juger. Les publics, hélas, souvent, leurs, seules préférences et/ou leurs seuls goûts. Le problème, presque toujours, pour les concours de nouvelles voix, les Stars Academy et autres «The Voice» et «Got's talent», est celui-ci : les jurys commencent par être (le mieux possible) objectifs, mais au final les publics voteront en fonction de leurs affinités. De plus en plus, ces dernières années, en fonction de leurs nationalités.

Résultat : gagnent, le plus souvent, non pas les plus doués, mais ceux qui mobilisent le plus de voix. En majorité, sur les réseaux sociaux. L'affaire, en fin de compte, n'est plus une affaire de talent, mais de capacité de connexion. L'affaire est aussi, et surtout, une grosse affaire de télévision. De grosses performances d'audimat. Les publics prennent partie et votent par millions, mais ne sont jamais bons juges. Les chaînes productrices encaissent les recettes publicitaires, pour elles, le mérite artististique passe toujours en second. Les meilleures voix, elles, ne sont pas sûres, presque jamais sûres, du succès. C'était le cas de Nour Qamar en 2016. C'est ce qui est arrivé cette fois-ci à Emna Dammaq et à l'Egyptienne Yasmine Oussama, deux futures divas, en parfait devenir, bradées, sacrifiées, de la sorte, pour une banale «question de sous».

Désolés vraiment pour Yassmine Oussama; au Caire, depuis des années, on n'a pas chanté mieux. Désolés pour Emna Dammaq, un public «mauvais juge», ce n'est que «péripétie». Mais une carrière est d'ores et déjà tracée, nous la rassurons. Nous sommes confiants. Entièrement confiants.