Cote d'Ivoire: Petit séminaire saint Augustin de Bingerville - Des ministres catholiques font un important don de vivres et non vivres

Au nom des ministres catholiques de l'actuel gouvernement, Paulin Claude Danho, ministre des Sports, était au petit séminaire saint Augustin de Bingerville le dimanche 15 mars 2020, les bras chargés de vivres et non vivres, pour soutenir en ce moment de carême chrétien, les pensionnaires et le personnel de l'institution.

C'est par une messe dite par le père Marius Kouamé, directeur spirituel du petit séminaire, que la journée a démarré. L'homme de Dieu dans son homélie tirée du livre de St Jean chapitre 4 verset 5 à 42, a invité chacun à être une source d'eau vive, pour demeurer toujours au service de son prochain comme le recommande les saintes écritures.

Au sortir de la messe, après avoir procédé au don, le ministre Paulin Claude Danho s'est exprimé sur le sens du geste. « Etant chrétiens catholiques, membres du gouvernement, il est important pour nous en cette période de carême, de vivre des moments de proximité avec l'église, vivre des moments d'introspection avec nos frères et sœurs chrétiens catholiques, pour qu'à la lumière de notre foi, nous puissions encore être au service de nos communautés et de notre pays », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « Dans ce cheminement qui nous a conduit dimanche dernier, au grand séminaire d'Anyama, au nom de mes collègues, je suis au petit séminaire où se forge la pépinière de l'église pour échanger avec nos enfants. Leur donner les perspectives de ce qui est fait pour la Côte d'Ivoire par le gouvernement et par le Président de la République ».Aussi, dira-t-il, il s'agit de leur apporter quelques réponses précises à leur besoin de comprendre le monde d'aujourd'hui face aux différentes menaces et leur dire que la Côte d'Ivoire fonde beaucoup d'espoir sur sa jeunesse bien formée qui pourra relever les défis de demain.

« J'ai trouvé cette action, comme des hommes et des femmes qui veulent exprimer leur foi et leur appartenance à cette grande communauté ecclésiaste qui est l'église catholique. Exprimer leur foi en ce temps de carême où chaque chrétien est emmené à travailler beaucoup pour sortir de lui-même, et à travers la triptyque, du jeûne, du partage et de la prière, mettre en œuvre sa foi. Soigner son environnement, sa vie, son rapport avec son prochain et Dieu. C'est ce qu'ils ont fait en venant nous visiter en ce temps de carême en pratiquant la charité à l'égard de notre institution. Une charité, que nous accueillons et qui arrive à son heure », s'est félicité le Révérend père Jean Baya, supérieur du petit séminaire.

Le ministre des Sports a eu par la suite une rencontre d'échanges avec les enfants. Elle a consisté pour ces derniers de s'informer sur les questions d'actualité, du ministère des Sports et la gouvernance.Sacs de riz, cartons d'huile, savon liquide, savon morceau, cartons de pâte alimentaire, cartons de sucre carreau et en poudre, boîtes de café, cartons d'eau de javel, chocolat, serviettes de sol, numéraire ont constitué, entre autres, le don.Le petit séminaire est créé en 1936. Il compte en son sein en cette année académique 2019-2020, 77 pensionnaires âgés de 10 à 15 ans. L'institution prend en compte des enfants externes de toutes confessions religieuses. Ces sont les classes de la 6e à la 3e qui sont ouvertes au petit séminaire.