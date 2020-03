Tunisie: Sport et Coronavirus / Interruption des compétitions sportives et huis clos décrétés - Quand même le sport s'arrête...

Des gradins complètement déserts par la force des choses, des rencontres sportives dénaturées quand elles ont lieu et des compétitions à l'arrêt. L'épidémie du coronavirus contamine le sport et le condamne à l'arrêt.

Ces derniers jours, de nombreux pays ont pris des décisions difficiles et douloureuses contre la poursuite de certaines rencontres ou manifestations sportives. D'autres ont décidé une interdiction d'accès du public au stade. En cause, bien entendu, les répercussions de l'épidémie du coronavirus qu'elles pourraient avoir sur les sportifs ou les supporters de façon générale. Au-delà des pays d'Asie sévèrement touchés par le coronavirus au point qu'on assiste à un report de la nouvelle saison du championnat chinois ou coréen qui devait être entamé officiellement ces dernières semaines et un arrêt de la nouvelle saison du championnat de football japonais après une seule journée disputée, en Tunisie on commence déjà à sourciller et s'inquiéter sérieusement de l'avenir que réserve la maladie de coronavirus sur les manifestations sportives.

Ceci après ses conséquences sur l'enseignement avec le rallongement des vacances scolaires. La Fédération tunisienne de football, à travers ses communiqués en début de semaine, a simplement pris des mesures de sensibilisation et de prévention lors du déroulement des matchs afin d'éviter la contamination au coronavirus mais ne semble pas prête à interrompre le championnat national de Ligue 1 ni celui des ligues inférieures. Pas très loin de nous, au pays de la Botte gravement touché par l'épidémie de coronavirus (Covid-19), les organisateurs du championnat italien ont décrété dans un premier temps le huis clos total avant de prôner l'interruption totale jusqu'au 3 avril 2020 de tous les matchs de la Série A.

Après le dernier choc entre la Juventus Turin et l'Inter Milan, ponctué par la victoire des bianconeris sur les nerrazzuris, les fans de calcio devront prendre leur mal en patience. En effet, l'Italie se situe au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, est mise sous quarantaine et enregistre un nombre très important de morts, le plus élevé d'Europe. Ces mesures draconiennes s'expliquent largement, ce qui est loin d'être la même situation en France, en Espagne ou surtout en Allemagne dont la situation est moins préoccupante. N'empêche que là aussi l'ensemble des rencontres du championnat professionnel de football de ces pays sera disputé à huis clos. De nombreux matchs de coupe d'Europe sont également concernés par ces mesures préventives.

Mort du spectacle ?

Un avant-goût à été donné avec les rencontres en milieu de semaine en Champions League européenne mardi 10 mars 2020. Le duel latin entre le Valence FC d'Espagne --qui reçoit-- et l'Atalanta Bergame d'Italie s'est déroulé devant des travées complètement désertes. Pour la petite histoire il y a eu sept buts dans ce match à couper le souffle qui s'est terminé sur le score de 4 à 3 en faveur des visiteurs. A croire que l'absence du public n'empêche pas les joueurs de produire du spectacle sur le terrain. Ce qui n'est pas toujours vrai avec de nombreux matchs soldés sur des scores de parité nuls et vierges de buts dans une ambiance lourde et silencieuse.

Dans la même soirée, le club allemand de Leipzig jouait dans un stade aux tribunes bien garnies ce qui a occasionné une victoire éclatante sur le dernier finaliste de l'épreuve Tottenham Hotspurs sur le score de 3 à 0. On constate que chaque nation prend des mesures différentes selon le stade d'avancée de la maladie du coronavirus sur son territoire. A titre de comparaison, les pays d'Amérique latine ou d'Afrique, encore aux prémices de la propagation de l'épidémie du coronavirus, continuent d'organiser des rencontres de football dans la parfaite normalité. Au Brésil, en Argentine ou encore au Mexique, les stades sont bondés et la fièvre du football n'a pas perdu un degré d'émotion. En Afrique, les derniers quarts de finale ayant opposé les clubs marocains, égyptiens et tunisiens ont enregistré la présence du public à chaque occasion.

En Tunisie, les deux victoires de l'Espérance de Tunis et de l'Etoile du Sahel par la plus petite des marges se sont déroulées dans des gradins remplis de 50.000 spectateurs qui n'avaient pas froid aux yeux pour supporter leurs couleurs sans crainte ni peur. Le degré de risque bien moindre la semaine dernière a permis de s'en sortir avec le moins de dégâts possibles mais la question se pose avec acuité pour les semaines à venir qui réservent leur lot d'incertitudes. Qui vivra verra. Sachons raison garder et espérons que les autorités gouvernementales sauront gérer cette période très critique et de vigilance extrême en prenant les bonnes décisions pour préserver la santé des Tunisiens.