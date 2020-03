Tunisie: Mode et tendance - Mettez-vous sur votre trente et un avec des tenues traditionnelles

Qui a dit que la mode se limite uniquement aux fringues tendance de la saison ? Au contraire, on peut être très moderne et fashion tout en mettant des accessoires, vêtements inspirés de notre patrimoine, inspirés de notre culture. Le style rétro est également très tendance de nos jours, et on le remarque dans les fringues les plus modernes, qui ajoutent un design, un motif... vintage à une pièce.

Retour sur les pièces phares de la mode qui puisent leur inspiration de notre style vestimentaire classique et traditionnel.

Nous l'avons remarqué depuis quelques années déjà, dans certaines pièces d'été et même d'hiver. Le design «berbère» a envahi les chaussures, notamment les espadrilles en halfa, les foulards et même certains sacs à dos à tissu. Ils continuent encore à chavirer le cœur de toutes les femmes et même les hommes qui veulent se mettre sur leur trente et un avec une tenue originale, qui met en relief toute une histoire ancienne mais toujours d'actualité.

Pour un look sporty et une tenue qui va avec tous les jours, on peut se rendre notamment aux souks, là on expose les meilleures pièces créées en s'inspirant du patrimoine traditionnel. Des mules en cuir qui peuvent se porter avec des jeans, des parkas en laine bariolés avec des designs en grandes lignes verticales de toutes les couleurs, notamment celles du rouge bordeaux sur blanc cassé... Pour les femmes adeptes du look sport, afin d'aller au bureau, elles peuvent aussi être à la fois traditionnelles et modernes en optant pour les accessoires et sacs à main minaudières en cuir.

Les couleurs sont très variées et ultra tendance, on y trouve le jaune moutarde, le vert clair (couleur tendance de la saison que nous avons repérée dans les grandes surfaces et magasins de prêt-à-porter) tout en l'accessoirisant avec une tenue décontractée, un jean boy friend ou jean mum et pourquoi pas ce fameux «marioul fadhila» qui a fait un succès énorme depuis quelques années dans la mode des fringues. Ce pull ajusté généralement en couleur blanche et rayé en bleu continue à être une pièce très tendance, puisque les body et pull ajustés sont à la mode, et distingué par son design unique. Notamment sa particularité réside dans le fait que l'on peut l'associer avec plusieurs tenues et styles vestimentaires.

Ce pull va à merveille avec une tenue habillée, snob, talons, veste et jupe coupe droite ou pantalon taille haute en noir, pour un aspect très classique, sinon, pour les filles les plus décontractées, cherchant à adopter le style preppy, elles peuvent marier le marioul fadhila avec des jeans déchirés, toujours d'actualité, des baskets blanches ou noires à semelles plates sans oublier les accessoires,tel le sac minaudière artisanal.

Les habits inspirés de la mode traditionnelle ne se limitent pas uniquement aux fringues de tous les jours, bien au contraire, on les retrouve également lors des soirées, des fêtes et des sorties nocturnes. Les tenues telles que fouta et, ou encore le kaftan revisitées sont très nombreuses. Pratiques, féminines et très sensuelles, elles permettent à toutes les femmes et girls qui veulent se démarquer avec un style orignal et vintage de rayonner lors d'une soirée ou une fête. Le crop top en effet, pièce très tendance, est en réalité une inspiration modernisée du haut de la «blouza» que l'on connaît toutes et tous. Idem pour la jupe longue taille haute qui arrive jusqu'aux chevilles (fouta).

On peut choisir la simplicité en mettant ces deux pièces sans rajout d'accessoires, avec tout simplement des talons et une pochette pailletée, sinon, si on opte pour deux pièces ornées de perles et paillettes, on choisit une pochette simple qui va avec pour éviter le trop m'as-tu-vu.

Les habits inspirés de notre patrimoine restent toujours des pièces originales, pratiques et très demandées par leur côté à la fois moderne et pratique. Alors et pour bien célébrer la journée de l'habit traditionnel le 16 mars, piquez, les girls, si vous n'en avez pas, les fringues de vos mamies et mamans, certainement, elles auront un foulard, une écharpe, un sac, qui date depuis longtemps mais qui reste une très jolie pièce unique et originale. Démarquez-vous les filles avec des accessoires uniques, pour être toujours à la pointe de la mode.