Tunisie: Journée nationale de l'habit traditionnel - On peut joindre le traditionnel au moderne dans nos habits de tous les jours

Auparavant, on consacrait une seule journée pour célébrer les tenues et vêtements traditionnels puisés dans notre patrimoine. Aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, la mode revisitée évolue elle aussi et change d'une saison à l'autre. Le goût du classique, le retour aux sources et la redécouverte de nos racines en matière de mode sont devenus une tendance actuelle, là où on peut mélanger subtilement le classique à une touche de modernité.

Le 16 mars de chaque année est célébré, en Tunisie, avec le port d'habits traditionnels reflétant notre identité, notre culture et nos racines. Cette tradition s'est bien développée depuis et est devenue à la mode grâce à facebook et aux réseaux sociaux. Et le nombre de créateurs de mode, qui s'inspirent parfaitement de la culture arabo-tunisienne dans leurs créations artistiques tout en la mélangeant à une touche de modernité pour son côté pratique, ne cesse d'augmenter.

On remarque, notamment, le nombre croissant des pages et des sites sur les réseaux sociaux qui exposent des créations artisanales qui montrent ce mariage réussi entre le classique et le moderne dans les accessoires, les pochettes, les vêtements. Ces nouveaux moyens de commercialisation inculquent ce retour au traditionnel dans les esprits et montrent que modernité et classique peuvent s'allier pour créer de très belles pièces originales et modernes.

Le collectif«Be tounsi» et bien d'autres créateurs ont opté pour diffuser cette tendance, encourager le port d'accessoires ou d'habits ayant une touche de traditionnel sur les réseaux sociaux. On ne compte pas les pages facebook dédiées aux créations artisanales, aux habits traditionnels modernisés... Le collectif «Be tounsi» reste par ailleurs le plus célèbre et le plus diffusé sur les réseaux sociaux pour le moment. Car c'est sur cette plateforme que l'on peut montrer à tout le monde les nouvelles créations puisées dans le patrimoine tunisien et qui peuvent être également des pièces très tendance du point de vue mode.

Aujourd'hui et grâce à ces créations qui allient modernité et traditionnel, on ne se contente pas uniquement de la Journée dédiée aux habits traditionnels pour sortir nos habits et accessoires classiques et les ranger juste après les voir portés lors de cette Journée spéciale. Bien au contraire, on peut mélanger traditionnel et moderne dans nos tenues de tous les jours. Et cela attire aujourd'hui autant les jeunes que les plus âgés. Les pièces artisanales, qu'elles soient des accessoires (boucles d'oreilles, colliers... .) ou même des robes, des pantalons, des pulls... , fascinent encore les adeptes de ce style au carrefour de deux cultures, moderne et ancienne, et alimentent également les tendances actuelles en matière de mode vestimentaire.

Nous pouvons fêter chaque jour, et non pas uniquement le 16 mars, pour rendre hommage à l'habit traditionnel dans notre manière de nous habiller, de mélanger les pièces, de mixer les accessoires afin de créer un style propre à nous, reflétant notre personnalité qui est ouverte à toutes les nouveautés mais également nostalgique. Les créations, l'originalité, le mélange du style rétro au style moderne ne manquent pas sur les pages facebbok dédiées à ce genre d'habits. Chacun ou chacune peut s'inspirer pour créer des tenues de jour super originales sans rater de célébrer en même temps l'identité, les racines, la culture, la civilisation, à savoir le traditionnel !