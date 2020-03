Ile Maurice: Manifestations contre Larsen and Toubro - L'ouvrier indien sera rapatrié

D'autres arrestations seraient imminentes. En attendant, la police arrêté un ouvrier indien suivant les incidents survenus à Richelieu et Coromandel hier, samedi 14 mars. Environ deux cents employés indiens de Larsen & Toubro protestaient contre la qualité de riz qui leur était servi durant leur repas.

Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Coromandel, menés par le sergent Rujidawah, sous la houlette du surintendant de police Bansoodeb, ont ainsi procédé à l'arrestation de cet Indien de 26 ans. Lors de son interrogatoire, il a assuré qu'il n'a commis aucun acte de vandalisme. Il était simplement sur place pour protester, aux côtés de ses collègues.

N'empêche que le jeune homme a comparu devant la justice pour «taking part in an unlawful assembly» ce dimanche 15 mars. La police avait débarqué au dépôt à la recherche d'autres individus qui auraient enfreint la «Light Rail Act» mais les ouvriers n'ont pas dénoncé leurs collègues et auraient laissé entendre qu'ils ne «savaient rien».

Toujours est-il que d'autres arrestations sont imminentes, assure la police. Qui dit travailler de concert avec la direction de Metro Express et de Larsen & Toubro pour identifier les fauteurs de trouble.

C'est le «Senior Technician» de Metro Express qui a porté plainte au poste de police de Coromandel après que les ouvriers ont endommagé les barrières de l'entrepôt. Ils ont ensuite obstrué les rails, bloquant le passage du métro. Forçant le tram à «rater» six trajets.

Deux manifestations simultanées avaient été orchestrées, hier matin, par des travailleurs étrangers de la compagnie Larsen & Toubro (L&T), qui doit mener à bon port le projet Metro Express. Les manifestants dénoncent leurs conditions de travail et la qualité de la nourriture qui leur est servie. Ils ont droit à du riz en plastique, disent-ils.

Ils ont ainsi entamé une manifestation à Coromandel, où se trouvent leurs dortoirs, tôt hier matin, alors que des centaines d'autres ont manifesté leur colère en occupant les rails du métro au dépôt de Richelieu.

En guise de protestation, ils ont même bloqué un tram qui venait de Port-Louis. «La cantine nous sert du riz en plastique. Nous nous sommes plaints auprès de nos supérieurs, mais ils n'ont rien fait. C'est pour cette raison que nous manifestons aujourd'hui», avait expliqué l'un des ouvriers qui manifestait à Coromandel.

Pour ce qui est de Richelieu, ces travailleurs étrangers employés sur le chantier du métro s'élèvent contre leurs conditions de travail, qui sont loin d'être satisfaisantes, clament-ils. La situation est revenue à la normale à la mi-journée, après l'intervention de la police. Pour calmer les esprits, il a fallu, en outre, la collaboration de la Special Supporting Unit.

Frustration

Du côté de L&T, Nausheen Aullybux, responsable de communication, avance que le point de départ de la manifestation, c'est le sentiment de frustration que quelques ouvriers. «Il y a une quinzaine d'entre eux qui doivent être rapatriés bientôt. Ce sont eux qui sont à l'origine de la manifestation, et leurs collègues ont suivi.»

En ce qui concerne la nourriture, elle assure que la cuisine est aux normes et que le riz qui est servi aux employés ne présente aucun problème. «Souvan mo vinn isi et manz mem manzé ki zot.» De plus, indique-t-elle, six membres du personnel de L&T sont sur place en permanence pour recueillir les doléances des ouvriers et jusqu'à présent, il n'y a eu aucune plainte en ce qui concerne la nourriture.