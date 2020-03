Sénégal: Covid-19 - La suspension provisoire des cours ne devrait pas affecter le calendrier universitaire (SAES)

Dakar — L'arrêt des enseignements pour une durée d'un mois ne devrait pas sensiblement affecter le calendrier universitaire, notamment à Dakar et à Saint-Louis, a assuré à l'APS, le secrétaire général du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES), Malick Fall, en réaction à la décision de fermeture des écoles et universités du pays pour contrer la propagation du coronavirus.

"Une pause d'un mois ne devrait pas en principe affecter très sensiblement le calendrier universitaire surtout au niveau de Dakar et de Saint-Louis", a-t-il déclaré au cours d'un entretien avec l'APS.L'enseignant à la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) réagissait ainsi à une des mesures prises par le chef de l'Etat, portant notamment fermeture des écoles et universités du pays pour une durée de trois semaines dans le cadre de la lutte contre la maladie qui a déjà atteint officiellement 26 personnes. Deux ont été déclarés guéris.

"C'est une appréciation très positive que nous avons de cette décision prise par le président Macky Sall et nous l'en félicitons. Il y a des moments où nous avons besoin de la part de nos autorités de prendre des décisions courageuses et celle-là entre dans ce cadre-là", a salué Malick Fall.Le syndicaliste a toutefois insisté sur la nécessité de faire preuve de beaucoup plus de disponibilité pour voir comment juguler les retards constatés dans certaines universités où les premières années n'avaient pas encore démarré.

Le président de la République a annoncé samedi plusieurs mesures dont la fermeture des écoles et universités pour une durée de trois semaines, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de maladie à coronavirus.Les mesures annoncées par Macky Sall doivent entrer en vigueur à partir de lundi.Le secrétaire général du SAES juge la décision du président Sall très "opportune", surtout à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la plus grande du pays qui accueille plus de 60.000 étudiants avec des amphithéâtres de plus de 1000 personnes.

Il déclare avoir lui-même saisi le ministre de l'Enseignement supérieur pour lui demander de convoquer les assemblées ou les conseils d'administration des universités pour statuer sur le Coronavirus et anticiper les vacances de Pâques ou même les prolonger pendant un temps en vue de circonscrire la propagation de ce virus.

"Les grands peuples, les grandes nations, on les reconnaît toujours dans les grandes épreuves. Nous considérons que celle-là en fait partie. Nul doute que nos camarades feront preuve de toute la disponibilité requise pour arriver à combler si nécessaire le retard dans les enseignements", a encore assuré Fall.Néanmoins, a-t-il insisté, tout dépendra de l'évolution de l'épidémie au Sénégal qui a signalé 24 cas confirmés de COVID-19, dont deux ont été déclarés guéris. "C'est à partir de ce moment qu'on a besoin de l'apport de tout le monde", a-t-il plaidé.

Il a fait part de l'urgence pour les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et celles des différentes universités de se réunir avec les acteurs pour voir les alternatives possibles."Les universitaires du Sénégal ont l'habitude de faire preuve de patriotisme surtout dans des cas pareils", a-t-il dit, rappelant que les universités du pays ont connu ces dernières années des perturbations qui avaient complètement perturbé le calendrier universitaire.C'est par la volonté des acteurs que ces universités sont revenues à des calendriers normaux, notamment au niveau de l'Université de Dakar, a rappelé le secrétaire général du SAES.