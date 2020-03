Madagascar: Nifin'Akanga - La violence dans le domicile familial au centre du débat

« Sept femmes sur dix trouvaient normale le fait de subir des violences », affirme Kemba Ranavela, Présidente de l'Association Nifin'Akanga. Lourdeur des procédures judiciaires et besoin de réforme en matière de législation sur le divorce. Tels sont les points relevés durant une café philo axée sur le thème de divorce, de séparation à la librairie Mille feuilles, samedi.

Durant cet évènement, plusieurs témoignages ont été entendus, dont le cas des femmes ayant subi des formes de violences, physique, morale ou économique dans leurs foyers.

« J'ai été battue par mon mari à maintes reprises. C'est alors que j'ai décidé de le quitter. Il m'a toujours reproché d'être partie et j'avais tellement peur à cette époque de la suite de cette décision », témoigne Marie (Nom d'emprunt).Le problème de procédure dont la lourdeur et la durée s'avère très longue a été le plus évoqué. Le laps de temps, pour le droit de misintaka et la conciliation des conjoints est considéré comme trop long. « Il m'a fallu deux ans pour en finir, et cette procédure m'a même coûté plus de 7 millions d'ariary», indique-t-elle.

Selon ses explications, le seuil de tolérance des violences perpétrées dans le domicile conjugal est parfois même dépassé alors que, du fait des préjugés, bon nombre de femmes, n'ont pas le courage d'engager les procédures de divorce. Cette femme avait porté plainte contre son mari, a alors une difficulté pour se faire entendre, mais également, a eu peur de la décision qu'elle pourrait prendre. « Je passais de commissariat en commissariat pour pouvoir porter plainte à l'époque. J'avais peur pour ma vie puisqu'on me demandait de rentrer chez moi, en attendant que la poursuite soit engagée contre mon mari », enchaine-t-elle.

De son côté, Nifin' Akanga prône la réforme de la législation en vigueur, comme solution. « Je crois que la société est plus en avance que les politiques ne veulent le croire (... ) Notre rôle n'est pas de sensibiliser, mais plus précisément de réclamer le changement », explique la présidente de Nifin'Akanga. « Le thème est surtout axé sur le proverbe malgache, dont le tokantrano fihafiana. On se rend compte que le thème concerne tout le monde. Le but étant de donner un temps de parole aux victimes », conclut-elle.