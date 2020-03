Madagascar: Suspension des lignes aériennes - Le tourisme en première victime

Nouvelle crise pour le Tourisme. L'objectif des cinq cent mille touristes à l'horizon 2023 est compromis. À peine la tête relevée en 2019 avec quelque trois cent cinquante mille touristes, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente, le secteur se retrouve dans une nouvelle crise.

« Le secteur tourisme se soutient et se donne la main face à cette crise qui nous touche au plus haut point. Notre secteur enregistre déjà plusieurs annulations » regrette la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM). Yemaya Voyages à Nosy Be par exemple, a déjà quelque peu encaissé, et avec la basse saison, et avec la suspension de la liaison Milan-Nosy be au mois de février.

«Déjà des paquebots ont été refusés par les autorités depuis le mois de février, voilà que nous enregistrons des annulations de réservations avec cette nouvelle mesure sortie samedi dernier. Deux annulations pour des séjours pour l'instant et avec les paquebots, vingt au total » se plaint Yemaya Rafidison, gérante propriétaire de l'agence.

Pourtant, la semaine dernière encore, son agence a pu organiser des voyages pour des touristes français et anglophones arrivés via Antanan-arivo, en passant par des contrôles stricts à chaque aéroport. Ce n'est que l'exemple d'une agence à Nosy Be. Qu'en est-il des activités à Sainte Marie, Isalo, Ankasy, ou auxTsingy de Bemaraha?

Réunion annulée

Des promotions sur la destination Madagascar ont pourtant été organisées depuis l'année dernière par l'Office national du Tourisme de Madagascar (ONTM).Des roadshow en Europe (Espagne, Angleterre, Allemagne, France, Europe de l'Est), en Inde. La cinquième édition de la conférence aéronautique de l'Afrique (AviaDevAfrica 2020) aurait dû avoir lieu du 6 au 8 mai à Madagascar.

Une grande réunion de compagnies aériennes opérant en Afrique avec des opérateurs touristiques. Mais Covid-19 a tout chamboulé. Le PCA de l'ONTM, Narijao Boda, à sa réélection, a annoncé de nouvelles possibilités de développement du tourisme en basse saison par l'organisation de voyages d'aventures pendant les saisons de pluie. Les touristes africains sont également la cible de Madagascar à partir de cette année.

De grandes enseignes hôtelières ont prévu de démarrer des projets. De nouvelles lignes intérieures privées appuient actuellement la desserte domestique, toujours dans l'objectif de développer le tourisme.

À lui tout seul, le tourisme contribue à l'allégement de la pauvreté. Pour ne citer que le capital touristique qui est réparti dans toute l'île.Mais, dure épreuve pour la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (FHORM) qui regroupe deux cents mem-bres, ainsi que pour les travailleurs au sein des Tours opérateurs, guides touristiques et aéroports qui se comptent par millier. Le Tourisme a pu générer 520 millions de dollars de recettes en 2018 et contribue à hauteur de 7% au PIB du pays.