Soudan: Daglo rentre chez lui après sa visitede l'Égypte

Khartoum, 16 — Le premier vice-président du Conseil souverain, le Lt.-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, est rentré chez lui dimanche après une courte visite en Égypte qu'a duré deux jours.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le membre du Conseil souverain, le général Ibrahim Jaber, et l'ambassadeur du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Siddiq Abdul-Aziz.

Le premier vice-président du Conseil souverain a déclaré dans des communiqués de presse que la visite était une réponse à l'invitation du président égyptien, Abdul-Fattah Al-Sisi et qu'il lui avait transmis les salutations du président du Conseil souverain.

Il a confirmé que sa rencontre avec le président Al-Sissi a abordé des questions de nature stratégique et préoccupant les deux pays, les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales, les questions en suspens entre les deux pays, retirant le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme et les questions régionales et internationales, en particulier les questions de terrorisme et de migration illégale ainsi que les questions de ressortissants soudanais en Égypte concernant la résidence, les passeports et l'identité nationale qu'ont été soulevées par la communauté soudanaise en Égypte.

Le Lt.-Gén. Daglo a indiqué qu'il a présenté un rapport détaillé sur l'avancement du processus de paix du Soudan du Sud, l'interconnexion électrique Soudan-Égypte et l'augmentation de la capacité actuelle en ajoutant une nouvelle ligne et que le président Al-Sisi a donné des directives pour étudier la question, notant que le président égyptien a exprimé son soutien à la paix soudanaise et au changement intervenu dans le pays.

Le premier vice-président du Conseil souverain a déclaré être assuré des relations stratégiques des deux pays, qualifiant sa visite au Caire de réussie.