Madagascar: Ordre des Ingénieurs - Jaona Andrianantenaina, nouveau président

Jaona Andrianantenaina, le nouveau président de l'OIM.

Le directeur général du Fonds d'intervention pour le développement (Fid), Jaona Andrianantenaina, est maintenant le nouveau président de l'Ordre des ingénieurs de Madagascar (OIM).

« Un ingénieur n'est pas seulement un spécialiste ayant bénéficié d'une formation universitaire et disposant de compétences et d'une expertise très pointue, mais également un citoyen modèle dans l'adoption et la promotion du sens de l'intérêt général, du sens de l'initiative, du respect des normes et qualité et du sens de la responsabilité. Il devrait être constamment animé par la recherche de la perfection, la promotion de l'innovation et de la créativité ainsi que par la culture de résultat et d'excellence », a-t-il évoqué lors de la passation de service avec son prédécesseur, Mamy Rabenanahary.

Priorités. Comme priorités, il s'engage à améliorer la gouvernance de l'OIM tout en renforçant l'implication de celui-ci dans les processus de prise de décisions stratégiques au niveau des secteurs touchant les activités des ingénieurs.

On peut citer, entre autres, la conception et la mise en œuvre des programmes et projets d'infrastructures d'envergure ou de technologie de pointe ou des projets de technopole en collaboration avec les universités, les centres de recherche et le secteur privé. La mise à jour du texte réglementaire portant organisation de la profession d'ingénieurs et la création de l'OIM n'est pas en reste.

Par ailleurs, « nous allons poursuivre et renforcer les initiatives de développement de partenariat et consolider les cadres de collaboration pour les échanges d'expériences avec les autres organisations d'ingénieurs, au niveau régional et international, ainsi que les autres organisations et associations professionnelles à Madagascar », a conclu Jaona Andrianantenaina, le nouveau président de l'OIM.