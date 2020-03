Madagascar: Andry Rajoelina face au coronavirus - Suspension des vols en provenance de l'Europe, La Réunion et Mayotte

Le président de la République a lancé un appel à la solidarité des Malgaches

C'est officiel. Madagascar suspend les liaisons aériennes avec les pays touchés par l'épidémie de Covid-19. L'annonce a été faite samedi soir par le chef de l'Etat lors d'une déclaration à la nation diffusée sur la chaîne nationale.

Tous les vols en provenance de l'Europe, entre autres, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ainsi que les pays de l'Océan indien touchés par cette pandémie, à savoir la Réunion et Mayotte, sont suspendus. Pour ce qui est des transports maritimes, interdiction également pour les bateaux de croisière d'accoster dans les ports malgaches.

Pour leur part, les citoyens malgaches en mission à l'étranger et ceux qui sont en voyage ou en évacuation sanitaire bénéficient d'un délai exceptionnel de cinq jours, et ont jusqu'au jeudi 19 mars prochain pour rentrer au pays. Sinon ils vont devoir attendre jusqu'à mi-avril pour pouvoir revenir. En effet, la durée annoncée pour l'application de ces dispositions « anti-Covid-19 » est de 30 jours. A entendre le Chef de l'Etat, ces mesures prennent effet immédiat et sont applicables sur toute l'étendue du territoire à partir du 15 mars 2020.

Mesure sélective. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas encore de fermeture totale des frontières de Madagascar. C'est plutôt une mesure sélective qui concerne uniquement les pays déjà infectés par le coronavirus. « La fermeture des frontières est une mesure qui s'applique lorsque le pays atteint le stade 3 », a expliqué le président Andry Rajoelina.

Avant de faire savoir que la décision a été prise suite à la consultation de toutes les entités concernées, dont l'Académie de médecine de Madagascar regroupant les professeurs et les spécialistes ainsi que des représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). « Pour le moment, Madagascar est au niveau zéro, c'est-à-dire, aucun cas de Coronavirus n'a encore été détecté au pays, donc la fermeture totale des frontières serait inappropriée », a-t-il déclaré.

Contrairement aux intox que certaines personnes véhiculent à travers les réseaux sociaux, la Grande île n'est pas encore infectée par le Covid-19.

Pour l'heure, les vols en provenance des pays non infectés, notamment des pays africains, se poursuivent. Cependant, des dispositifs particuliers ont été pris pour faciliter et renforcer le contrôle des passagers.

Désormais, les aéroports dans les régions, entre autres, Nosy-Be, Fort-Dauphin, Toliara, Mahajanga et Toamasina ne pourront plus recevoir des vols venant de l'extérieur. Seul l'aéroport international d'Ivato peut accueillir des vols internationaux.

Stock suffisant. Le Chef de l'Etat a aussi annoncé que les échanges commerciaux se poursuivent normalement. Les marchandises sont autorisées à circuler. Cependant, des mesures spéciales vont être appliquées pour assurer leur désinfection. Andry Rajoelina a toutefois fait savoir que les stocks de carburant, de riz, de médicaments et de produits de première nécessité sont largement suffisants pour assurer cette période de 30 jours. Le ministère de l'Industrie et du commerce a reçu des consignes fermes pour renforcer la surveillance et le contrôle des prix sur les marchés. Et ce, afin d'éviter l'inflation et la spéculation sur les produits par les commerçants.

Prise en charge. La crainte du coronavirus ayant commencé à provoquer une psychose au sein de la société malagasy, les observateurs ont salué l'initiative prise par le président de la République. « Une décision sage et conforme aux intérêts du peuple malgache ».

Le Chef de l'Etat n'a d'ailleurs pas manqué de citer les différentes dispositions qui ont déjà été prises pour empêcher l'entrée du coronavirus. Entre autres, la suspension des liaisons aériennes avec la Chine et l'Italie, la mise en quarantaine de tous les passagers ayant séjourné dans les pays à risque, l'ouverture de la ligne verte 910, la formation du personnel de santé en collaboration avec l'OMS, la mise en place d'un plan de contingence financé par la Banque mondiale à hauteur de 3,7 millions de dollars et la mise en place d'une salle d'isolement temporaire au niveau des aéroports.

« Nous sommes prêts à affronter toute éventualité. Si jamais le coronavirus réussit à entrer à Madagascar, nous sommes prêts à faire face et l'Etat assurera entièrement la prise en charge et le traitement des malades », a fait savoir le numéro Un d'Iavoloha. Andry Rajoelina n'a pas non plus manqué de lancer aux Malgaches un appel au calme et à la solidarité pour faire face à cette pandémie.