Ile Maurice: Des coopératrices formées à des pratiques de consommation et de production durables

communiqué de presse

GIS - 16 mars, 2020 : Un atelier de travail d'une journée visant à encourager les coopératrices à adopter des pratiques de consommation et de production durables dans leur activité économique a été lancé ce matin au National Cooperative College à Bois Marchand.

Une centaine de coopératrices participent à cet atelier qui est une initiative conjointe du ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives, et celui de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique. L'atelier vise à permettre à ces femmes entrepreneures d'approfondir leurs connaissances sur le recyclage des déchets et le développement durable.

Présent à cette occasion, le ministre de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique, M. Kavydass Ramano, a souligné la nécessité pour la population d'adopter des modes de vie sains eu égard à la situation difficile globale due à l'impact négatif du Covid-19 sur l'économie et d'autres domaines tels que l'agriculture et l'environnement.

En outre, le ministre a fait ressortir que 50 à 60 % des 540 000 tonnes de déchets stockés à Mare Chicose peuvent être recyclés et utilisés pour produire du compost. Rappelant les objectifs du développement durable, il a parlé de l'importance de réduire considérablement la production de déchets à travers la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation.

Dans le même souffle, le ministre a encouragé les coopératrices à utiliser le bac à compost qui leur a été remis lors de l'atelier pour la gestion efficace des déchets et la promotion d'un environnement durable. Il a fait un appel à la population à prendre conscience des conséquences négatives des plastiques sur l'environnement, en ajoutant que le gouvernement prend toutes les mesures requises pour limiter la production et l'utilisation de plastiques à Maurice.