Soudan: Gadhi s'engage à exécute les recommandations de la conférence sur la santé au travail

Khartoum, 16 — Le membre du Conseil souverain de transition, Hassan Idris Gadhi, a affirmé la volonté du Conseil de soutenir la mise en œuvre des recommandations de la première conférence scientifique sur la santé, la sécurité et l'environnement au travail qu'a eu lieu du 9 - 10 mars.

Gadhi a juré lors d'une réunion tenue dimanche à son bureau avec le président du comité directeur de la conférence et le directeur général du Centre international de formation et de conseil scientifiques, le Dr Nagat Masaad, pour soumettre les recommandations de la conférence au président et au vice-président du Conseil souverain de transition pour la mise en œuvre des recommandations sur le terrain.

Le Dr Nagat a transmis les remerciements et l'appréciation des organisateurs de la conférence au Conseil souverain de transition pour son soutien illimité qu'a permis le succès de la conférence et l'a poussé à améliorer la santé et la sécurité au travail.