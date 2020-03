Madagascar: Teqball - Analamanga - Domination de Kids et Hope

Le premier championnat d'Analamanga de teqball, ou le football de table s'est déroulé ce week-end à la petite salle du palais des sports à Mahamasina.

La compétition inaugurale a réuni dix équipes soit une quarantaine de joueurs et joueuses. Les finales des trois catégories concernées ont eu lieu samedi dans l'après-midi.

Le club Kids a réalisé un doublé. En simple, Lafatra de ce club s'est imposé devant Diarra du Hope Teqball deux sets à un (20/18 17/20 20/18).

La troisième place est revenue à la deuxième équipe du Kids. En double messieurs, le duo Finoana-Maeva du Kids est sorti gagnant sur 2 sets à 1 (19/21 20/18 20/20/18) contre Nadrianina et Bryan du Goldens Boys.

Une autre formation du Hope composée de Hery et Heriliva a occupé la troisième place. En double mixte, Hery et Fy du Hope ont gagné 2 à 1 (20/15 18/28 20/17) face à Fanu-Iloalo du club Rama. À l'issue du match de classement, Safidy et Petite du Hope se sont trouvés à la troisième marche.

Ce premier championnat de teqball a été organisé par la ligue d'Analamanga sous l'égide de la fédération malgache présidée par Siteny Brillant d'Or Randrianandrasana, petit frère du président du comité olympique malgache, Siteny Randrianasoloniaiko.

La discipline a été introduite à Madagascar en 2019 et la fédération est pour l'heure en possession de deux tables. «Nous allons cette année poursuivre la vulgarisation de la discipline en organisant des formations.

La plus proche est prévue au mois d'avril à Vakinankaratra. Le deuxième aura lieu à Atsimo Andrefana en juin et le troisième à Boeny au mois de septembre» indique le directeur technique national, Jacky Randrianarivelo, ancien membre de l'équipe nationale de football U20 et seniors. En l'espace de trois mois, cinq ligues ont été créées à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Haute Matsiatra, Atsimo Andrefana et Boeny.

Depuis 2019, Madagascar a déjà participé à deux compétitions internationales. Une équipe mixte avait disputé le championnat d'Afrique au mois de juillet au Cap vert, puis une équipe double et en simple au championnat du monde à Budapest Hongrie au mois de décembre. Madagascar s'est alors classé 71e sur 190 pays participants.