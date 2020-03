Madagascar: Padel Urban Futsal - Le duo Max-Garry champion

La finale du deuxième championnat de padel s'est tenue ce vendredi soir, à l'Urban futsal à Andraharo. La finale a été une affaire entre joueurs de l'Acsa.

La finale du deuxième championnat de padel s'est déroulée dans la soirée du vendredi 13 mars à l'Urban futsan à Andraharo. Le duel final a été une affaire entre deux équipes de l'association culturelle et sportive d'Ambohidahy (Acsa).

Max Fontaine et Garry Ah-Waye ont surclassé l'équipe DHL Acsa composée d'Eric Ralambomanana et Landry Mamitiana. Outre le trophée, l'organisation a remis un chèque géant de 2 660 000 ariary à l'équipe championne. Max et Garry se sont imposés sur deux sets à un même si c'est le duo Eric-Landry qui a arraché le premier set 6/4.

Amputée de sa pièce maitresse, le champion national en tennis, Ando Rasolomalala qui évolue depuis janvier à l'Île Maurice en tant qu'entraineur, l'équipe championne de la précédente édition n'a pas fait le poids face à la bande à Nantenaina Radilofe, remplaçant lors de la finale et a cédé le deuxième set 5/7 après tie-break.

Et au troisième set, Max et Gary supérieurs physiquement, l'emportent finalement 6/4. «Le stress pesait à cause de l'attente de plus d'une heure avant la finale. Nous étions déconcentrés en cours du match et en perte de vitesse à la fin du deuxième, puis durant le dernier set» explique Eric Ralambomanana après leur défaite.

Les demi-finales ont été aussi cent pour cent Acsa. L'équipe championne a surclassé ce jeudi (6/2 4/6 6/2) la formation David Verly, administrateur de l'Urban Futsal renforcée en tant que remplaçant par le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis.

Dupuis au pied du podium

Tandis que l'équipe vice championne a défait le trio Eugenio, Fred et Coca 6/2 6/4. À l'issue du match de classement, la bande à Eugenio décroche la troisième place en battant David et Dupuis. Quelques uns dans le public assistant le match ont été surpris de voir Nicolas Dupuis jouer au padel.

«C'est la deuxième fois de ma vie que je joue au padel, invité par mon ami David Verly. J'aime bien le padel mais il faut apprendre. C'est plus facile à aborder que le tennis... Je jouais plutôt beaucoup au badminton, au tennis de table, mais vous savez mon sport numéro un est le football, puis le judo, le ski,... », assène Nicolas Dupuis.

Cette deuxième édition du championnat de padel a vu la participation de douze équipes. En poule unique, les engagées ont disputé la phase éliminatoire en aller et retour et les huit mieux classées ont joué les quarts de finale. «La compétition s'étale en plus de quatre mois, avec un calendrier flexible suivant la disponibilité des participants dans la semaine», confie Mady Rasolo, staff de l'Urban Futsal, organisateur.

«Notre objectif, pour l'instant est d'inciter les gens à tomber amoureux de la discipline puis la pratiquer» poursuit-il. Le coup d'envoi de la troisième édition sera lancé dans deux ou trois semaines.