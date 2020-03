Madagascar: Concert - Njakatiana et Poopy en apothéose à Mahamasina

La grande salle du Palais national des sports et de la culture envahie par une marée humaine, hier après-midi. Un rendez-vous qualifié d'incontournable pour assister au concert Mifampitananta 2020 assuré par deux grosses pointures des variétés malgaches.

Bonne opération pour Tantely Ralalarison et toute son équipe au sein de Live Prod, la principale organisatrice qui a encore une fois su prouver son professionnalisme tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique. La mise en place des spectateurs pour les réservations et les billets simples s'est parfaitement déroulée. Dans l'ensemble, une puissante et impeccable sonorisation sans aucune défaillance. La ponctualité a été également respectée.

À 15h 15 mn précise, la montée sur scène des musiciens et choristes puis celle de Njakatiana et de Poopy pour interpréter en duo la chanson Lay rivotra. Le résultat ne s'est pas fait attendre car ce premier morceau a été bien accueilli par des applaudissements massifs qui résonnaient fortement dans toute la salle.

À cela s'est enchaîné un autre tube populaire Kely loatra de Njakatiana, toujours interprété avec succès en duo pour mieux attirer l'attention de l'assistance. À leur tour, tous les acteurs sur scène ont été à la hauteur des attentes des spectateurs, à la fois soulagés et satisfaits. Le show étaitde haute qualité et parfaitement assuré par deux voix exceptionnelles accompagnées par deux équipes constituées d'excellents musiciens et de talentueux choristes au summum de leurs talents respectifs.

Tour à tour, Njakatiana et Poopy, en version solo, ont revisité leurs meilleurs tubes. Njakatiana, en super forme et en un véritable chef d'orchestre a bien dirigé sa bande et s'est montré dans la peau d'un grand « ambianceur » pour mieux s'approcher des spectateurs. Il était souvent armé de sa guitare et quelque fois de son saxophone pour faire revivre le bon vieux temps en interprétant Adiady, Havako namako, Tsy aferanao, Naditry, Inona ary ty, Aza miady, Ny antsika, Antsiak jiaby, Saro-piaro, Afenina...

Pour sa part, Poopy également brillante de mille feux a aussi diverti au maximum le public avec ses titres populaires Aza manitsaka, Mihanta, Ginagina, Misy antenaina, Lavitr'azy... De superbes et magnifiques duos ont étoffé le répertoire avec les chansons Raha nofy, Miangavy farany, Mety tsy ho afa-po, Tsy voatery, Tena namana, Sarotra ny mitia, Satria tiako izy, Aza omena tsiny, Fety, Mbo tsara... En invité spécial de Njakatiana, la montée sur scène du chanteur Fabien jamba ou Fabien l'aveugle était la grande surprise.

Ce dernier, sans aucun complexe, confiant avec sa puissante voix, a assuré un magnifique duo avec Tsy hirafy rebissée suite à la demande du public ravi et comblé.