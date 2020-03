Ile Maurice: Covid-19 - Des écoles s'arment contre le pire scénario

Partagez cet article

D'aucuns souhaitent que Maurice n'ait à faire face à des cas avérés de Covid-19. Mais ils sont plusieurs à mettre en place des plans d'action... contre le pire scénario. Plusieurs entreprises ont déjà songé à des mesures urgentes notamment le télétravail, tandis qu'elles sont plusieurs écoles à planifier la dispense de cours en ligne.

Plusieurs écoles s'organisent également face au Covid-19. Certaines indiquent ainsi que des élèves se présentant avec des symptômes de grippe devront regagner leur maison. Dukesbridge, par exemple, vient de rendre opérationnel son plan de homeschooling en ligne à compter du lundi 16 mars. Ainsi, indique la direction, la présence à l'école ne sera plus obligatoire et ceux qui seront dans l'établissement devront se laver les mains à des heures précises. «Should there be a nationwide Government-mandated lockdown of schools in the future like in other countries, we are pleased that the above system will ensure that all our students would not miss out on their learning plan», indique Dukesbridge.

Du côté du Bocage International School, la direction explique qu'elle prendra elle-même les mesures appropriées notamment la fermeture de l'établissement si elle estime que la situation l'exige. Et ce, sans attendre une décision du gouvernement. «If LBIS feels it's in the best interests of our community to close school for an indefinite period of time, this will be a decision we will take on our own, and without hesitation. At the end of the day, the health and safety of our immediate community will always take precedence over anything else», indique la direction dans un message interne. La direction précise du reste qu'elle a déjà planché sur un Distance Learning Plan.

Des entreprises, banques, centre d'appels et autres élaborent déjà un plan de télé-travail. «L'heure est à l'action pour les employeurs», soutient Geeta Dhami, directrice de Prospects Recruitment Ltd, une agence de recrutement qui met l'accent sur l'humain pour offrir un service taillé sur mesure. «Il serait judicieux de modifier, en amont, les lignes directives pour vous permettre de poursuivre, à court terme, vos activités clés, quelle que soit l'ampleur de l'impact potentiel du virus sur notre main-d'œuvre, nos chaînes d'approvisionnement et notre communauté en général. Ce n'est qu'en travaillant de manière collective, que nous pourrions freiner la propagation et l'impact du Coronavirus», poursuit-elle.

Les campagnes de sensibilisation à l'instar de celle du ministère de la Santé ont également cours. Ce dimanche du reste, le centre commercial So'Flo devait accueillir pour la deuxième fois une campagne d'une journée visant à sensibiliser le public aux réalités du Covid-19.

Mais, déjà, sommes-nous prêts à faire face au Covid-19 ? «Si le gouvernement, dès l'arrivée des passagers, applique le protocole et confine ceux qui sont peut-être porteurs du virus, il n'y a pas lieu de paniquer ou d'envisager le pire... » souligne le directeur de la Clinique du Nord, le Dr Mukesh Sooknundun.

Du côté du ministère de la Santé, un officiel soutient que quelque 10 000 masques supplémentaires sont attendus au pays prochainement. Maurice est parée à toute éventualité au cas où une personne serait testée positive au virus, assure-t-on. Car depuis janvier, le personnel soignant et non-soignant - suit une formation dispensée par l'OMS. «De plus, par apport à l'Operational Plan du ministère de la Santé, il y a une formation continue pour la prise en charge d'un malade éventuel... »

Ceux qui contractent le Covid-19 - il n'y a aucun cas avéré à Maurice rappelons-le, pour l'instant - seront admis exclusivement à l'hôpital de Souillac dans un premier temps. Et puis, suivant l'évolution et l'ampleur, d'autres hôpitaux seront aménagés, dépendant des circonstances. «Le protocole détaille les étapes à suivre s'il y a un cas avéré. Il y a d'abord la prise en charge du malade, on retracera ensuite les personnes qui ont été en contact avec le patient, puis il y a le confinement, l'isolation et le traitement, pour limiter les risques de contagion.»

L'«operation plan» mis en place par le ministère est applicable à tout moment dans tous les cas de figure et reste inchangé pour l'heure. «Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en cas de contamination à Maurice», martèle-t-on du côté du ministère. Tandis qu'aucun congé de médecin ne sera approuvé pour l'heure et ce, jusqu'en mai.