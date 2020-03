Soudan: PTN - Nous ne participerons à aucune manifestation contre le Gouvernement de Transition

Khartoum — - Le Parti du Trajectoire National (PTN) a souligné qu'il ne participerait à aucune Manifestation Anti-Gouvernementale de Transition, sauf en cas de Violation des Droits Fondamentaux des Citoyens.

Le Secrétaire Général du PTN et Président de l'Actuelle Réconciliation Nationale, le Dr Luei Abdul-Monème, a affirmé dans un communiqué l'Engagement de son Parti en Faveur de la Réconciliation Nationale Globale, la Formation d'un Gouvernement de Compétences, la Réduction de la Période de Transition à un An sans renoncer à la Responsabilité de ceux qui ont commis des Crimes Agisnt le pays et le peuple et sans reculer de soutenir les Objectifs de la Révolution.

Il a indiqué que le Courant de Réconciliation a transmis une Initiative en tant que Médiateur et Partie Partielle, par conséquent, a-t-elle expliqué, il ne participerait à aucun Mouvement visant à Jeter le Gouvernement de Transition dont le Courant s'emploie à le persuader avec l'Importance du Dialogue et l'Engagement d'autres Forces dans la Détermination des Caractéristiques de la Période de Transition avec Equité et Transparence.

Le Dr Luei a mis en garde contre l'Exploitation des Conditions Economiques Actuelles et les Personnes qui souffrent de jeter le Gouvernement de Transition, qui, a-t-il expliqué, fait face à de Nombreuses Difficultés a pris conscience du Danger du Stade et des Conséquences des Divisions Sociétales ainsi que du Réchauffement du Conflit Politique au milieu d'un hôte des Défis.

Il a en outre ajouté que le Courant travaille avec d'autres pour persuader les autres parties d'Engager un Dialogue pour parvenir à la Paix, à la Coexistence Pacifique et au Développement à travers une Réconciliation Historique qui mettrait fin au Conflit Idéologique Préjudiciable qui se poursuit depuis l'Indépendance du pays et à la traîne le pays derrière les Nations Développées Méprise ses Immenses Ressources Naturelles.