Ile Maurice: Parlement - La PNQ sur le plan de soutien face au Covid-19

La Private Notice Question (PNQ) de ce lundi 16 mars portera sur le plan de soutien du gouvernement, à la population et aux entreprises touchées par la crise économique qui découle de la pandémie Covid-19. Le leader de l'opposition, Arvin Boolell l'adressera au Premier ministre, Pravind Jugnauth l'Assemblée nationale, à 11 h 30. Séance que vous pourrez suivre en live sur lexpress.mu.

C'est la troisième PNQ d'Arvin Boolell liée au nouveau coronavirus depuis qu'il occupe ce poste. Aujourd'hui, il voudra savoir, plus précisément, les sources et montants de financement pour le plan de soutien du gouvernement. S'il a l'intention d'utiliser cet argent pour améliorer le système de santé et comment soutenir les familles affectées par des difficultés liées au coronavirus.

Suivront les débats sur le discours-programme du gouvernement. Commencés le lundi 3 février, les débats pour ce présent mandat, se poursuivent aujourd'hui. C'est le ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, qui avait réclamé l'ajournement des débats lors de la dernière séance du Parlement, le vendredi 6 mars, qui devrait ouvrir le bal des interventions pour cette septième séance de l'Assemblée nationale consacrée au discours-programme.

La séance d'aujourd'hui sera l'avant-dernière de la série, avant que la Private Parliamentary Secretary Tania Diolle, celle-là même qui avait proposé la motion de remerciement sur le discours-programme lue par le président de la République le vendredi 24 janvier, ne résume les débats. Il reste encore une douzaine de parlementaires sur la liste de ceux qui doivent intervenir sur ce discours-programme.

Prochaine séance probablement vendredi

Outre Maneesh Gobin, ceux qui sont sur les bancs du gouvernement et qui pourront prendre la parole sont Nando Bodha, Joe Lesjongard, Anwar Husnoo et Leela Devi Dookun-Luchoomun. Par contre, trois orateurs de l'opposition, à savoir Shakeel Mohamed, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval sont sur la liste des intervenants pour la séance d'aujourd'hui.

Pour la dernière séance, qui aura lieu fort probablement vendredi, il y aura Arvin Boolell, Ivan Collendavelloo et Pravind Jugnauth. Plusieurs membres de l'opposition n'ont pu prendre part aux débats, suite au walk-out effectué le vendredi 28 février et à leur absence du Parlement, le lundi 3 mars.

Interrogé hier, à ce sujet, le Whip de l'opposition, Shakeel Mohamed, a indiqué que malgré ses démarches auprès du speaker et de la Chief Whip, Naveena Ramyad, et aussi après sa lettre adressée au Premier ministre, aucune concession n'a été faite pour que tous les membres de l'opposition aient droit à la parole.

Jusqu'ici, sur les six séances, le leader de l'opposition n'a eu droit qu'à quatre PNQ. Lors des deux autres séances, une fois, il a été named et a dû quitter l'Hémicycle sans pouvoir poser sa PNQ, et l'autre fois, il a été suspendu du Parlement.

Pas de questions depuis six mois

Tout laisse croire qu'à partir du mardi 24 ou du mardi 31 mars, on assistera à des séances normales du Parlement, avec des questions adressées au Premier ministre et aux ministres, et la présentation de divers projets de loi. Cela fait presque six mois qu'il n'y a pas eu de séance consacrée aux questions parlementaires.

La dernière session de ce type remonte au 24 septembre, lors de la précédente législature. Entre-temps, le Parlement a été dissous et des élections générales ont eu lieu.

Les membres de l'opposition ont déjà envoyé leurs questions depuis la mi-novembre mais il est à noter que nombre d'entre elles ne sont plus d'actualité.