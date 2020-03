Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Les populations de Samo exhortées à se faire établir leur Cni

Dembélé Al Séni, cadre du Rhdp, ne doute pas du triomphe de sa formation politique à Samo. Au cours d'un meeting qu'il a animé le samedi 14 mars, à la place de l'indépendance de cette localité, il a crié haut et fort que Samo n'a pas besoin de battre campagne pour gagner à une large majorité les élections à venir. «Ce que nous visons, ce n'est pas la victoire, mais plutôt le triomphe. Dans le Sud-Comoé et principalement à Samo, le Rhdp doit gagner la présidentielle par un score d'au moins 80%», a-t-il déclaré.

Il a donc demandé aux militants présents à cette rencontre d'aller porter ce message dans tous les hameaux de la région. Pour lui, l'enjeu qui est de taille, c'est d'arriver à gagner le scrutin présidentiel par un score sans appel, qui mettra définitivement K.O l'opposition ivoirienne et épargnera à la Côte d'Ivoire toutes les tracasseries liées aux contestations. «Nous sommes nombreux et majoritaires, mais si nous n'avons le passeport pour aller voter, nous risquons de ne pas y arriver. Or, il nous faut triompher au premier tour pour passer la vitesse supérieure en matière de développement», a-t-il soutenu.

«Mais pour atteindre cet objectif, il faudra que chacun se fasse établir sa nouvelle carte d'identité. C'est d'autant plus important que c'est le sésame qui permettra à Amadou Gon Coulibaly d'accéder à la magistrature suprême. Si nous voulons la victoire de notre parti, si vous aimez la Côte d'Ivoire et que vous souhaitez qu'elle aille de l'avant, il vous faut établir votre pièce d'identité. C'est avec cette pièce que nous allons plébisciter le Rhdp. Levons-nous et mobilisons-nous», a-t-il exhorté, en annonçant une contribution financière pour soutenir les plus démunis dans l'opération d'identification.

Al Séni a aussi expliqué à la population de Samo ainsi qu'à celles venues des localités environnantes qu'avec le parti des Houphouétistes, l'espoir d'une Côte d'Ivoire qui avance à grands pas vers le développement est plus que permis. «Le bilan éclatant du Président Ouattara ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais le plus important, c'est l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire », a-t-il fait savoir. «Tenez, la ville d'Adiaké, à 20 km de Samo, sera transformée en ville universitaire par excellence, avec les plus grandes écoles et universités du pays», a-t-il affirmé.

L'intervenant a salué «la grande décision» prise par le Chef de l'État, Alassane Ouattara, le 5 mars, face aux parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro. Tout comme d'ailleurs le choix porté sur le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour porter les couleurs du Rhdp au cours de la présidentielle. Des élus et cadres Rhdp de la région sont venus soutenir, main dans la main, Dembélé Al Séni. Tous, ils ont appelé les militants à la cohésion et à la solidarité pour le triomphe de leur parti, le 31 octobre.