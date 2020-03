Cote d'Ivoire: Charles Konan Banny (ancien gouverneur de la BCEAO) - "Il était mon fils spirituel et je suis fier de lui"

"L'histoire retiendra que j'étais gouverneur de la Bceao et que le jeune Diby Charles, directeur général du Trésor, a été nommé comme membre du Conseil d'administration de la Bceao et moi, président du Conseil d'administration. J'ai donc connu Diby à Dakar. Tout de suite, il s'est mis sous ma coupe. J'étais son grand frère. Voilà le début de l'histoire et elle se poursuit.

En 2005, la communauté internationale me fait l'honneur de me demander d'être le Premier ministre de la réconciliation. Les Ivoiriens s'en souviennent. Nous avons formé une équipe, un gouvernement de réconciliation. Charles Diby était directeur général du Trésor sous la responsabilité du ministre Antoine Bohoun Bouabré, grand ministre de l'Économie et des Finances du Président Laurent Gbagbo.

Je voulais renouveler le gouvernement. Je voulais donner un signal fort dans le secteur économique et financier, car ce signal était attendu non seulement par la communauté nationale, mais aussi par la communauté internationale. Ce signal fort, c'était, à mon sens, Charles Diby Koffi qui devait l'incarner.

Après plusieurs discussions difficiles, j'ai tenu à ce qu'il soit le ministre de l'Économie et des Finances. Je suis heureux que tout cela soit reconnu aujourd'hui par les Ivoiriens qui sont ici. Cela veut dire que je ne me suis pas trompé.

Charles Diby était mon fils spirituel et je suis fier de lui. Il y a 20 ans entre nous, il pouvait donc l'être. Je le donne en exemple aux jeunes Ivoiriens."