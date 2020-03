Cote d'Ivoire: Grand ménage - Le Minass et la Sodeci nettoient la cité Grand Moulin de Marcory Biétry

La ministre Anne Ouloto et Ahmadou Bakayoko, Dg du groupe Sodeci-Cie, ont conduit la 37e édition de l'opération nationale de salubrité publique, qui s'inscrit désormais dans un nouveau format.

La 37e édition, marquant l'an 3 du "Grand ménage", a eu lieu le samedi 14 mars sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est la cité Grand Moulin de Marcory Biétry qui a été choisie comme site principal de cette opération nationale de salubrité publique, pilotée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass).

Pour cette activité anniversaire, le Minass a sollicité, dans le cadre d'un nouveau format, le sponsoring de la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire (Sodeci). Qui, pour l'occasion, a mobilisé son personnel et des moyens matériels et mécaniques pour nettoyer et curer de fond en comble les rues et caniveaux de la cité Grand Moulin.Ahmadou Bakayoko, directeur général du groupe Sodeci-Cie, et ses hommes ont aux côtés des agents du Minass et des habitants du sous-quartier balayé, collecté et enlevé toutes les ordures qui enlaidissaient la zone.

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, qui avait à ses côtés Aby Raoul, maire de Marcory, s'est félicitée de l'engagement du partenaire et de la mobilisation des populations hôtes. « Le thème de cette opération, "Avec la Sodeci, relevons le défi d'un pays propre et sain", s'inscrit dans notre vision d'associer désormais les entreprises et structures du secteur privé, parapublic et public à l'organisation du grand ménage », a-t-elle indiqué.Elle a appelé les habitants de la cité Grand moulin à s'approprier la politique d'assainissement du cadre de vie du gouvernement en adoptant des comportements citoyens, en respectant leur environnement et en ayant le réflexe de ne pas salir.

Ahmadou Bakayoko a dit la fierté de la Sodeci de jouer sa partition dans la lutte contre l'insalubrité que mène avec hargne la ministre Anne Ouloto et ses collaborateurs. « La Sodeci est une entreprise très active dans l'assainissement. Nous sommes également une entreprise citoyenne. C'est pourquoi, nous avons décidé d'accompagner le Minass dans ce projet qui dure trois ans. Nous avons engagé nos 2700 agents dans cette initiative pour, non seulement participer aux opérations de nettoyage, mais aussi pour sensibiliser leur famille et leur entourage à l'entretien de leur cadre de vie », a-t-il fait savoir.Les habitants de la cité hôte ont, en marge de l'opération de salubrité, reçu un important lot de matériel d'entretien et d'assainissement offert par la Sodeci et le Minass