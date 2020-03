Sénégal: Coronavirus - Le récit du difficile quotidien de Sénégalais en Italie

Tout un pays en quarantaine, le consulat de Milan fermé, les Sénégalais vivent une situation difficile en Italie avec la pandémie du coronavirus qui y a déjà fait plus de 1 400 morts. La rédaction web du Soleil a recueilli le récit de deux Sénégalais, un à Brescia, au nord et l'autre à Naples, au sud.

Dieylani Ndiaye, Brescia : « On se croirait en guerre »

La vingtaine, Dieylani Ndiaye est un émigré sénégalais vivant au Brescia dans la région du Nord de l'Italie, Lombardie. C'est la partie de l'Italie la plus infectée par le coronavirus. Il nous livre la situation sur place.

« Ce que nous vivons est encore pire que ce qui se dit sur les réseaux sociaux », entame-t-il. Le jeune homme travaille dans une usine mais, selon lui, son travail est menacé car, certaines entreprises commencent à fermer. En effet, la circulation dans le pays est devenue très contraignante. « Il faut une autorisation pour se déplacer dans la région. L'autorisation de circulation est émise par le ministère de l'Intérieur et les entreprises la donnent à leurs employés ».

La non détention de l'autorisation conduit à une arrestation. De ce fait, les policiers sont dans les rues pour veiller à la circulation qui est filtrée. « Seuls les travailleurs sont autorisés à se déplacer. Les marchands ambulants sénégalais ont déserté les rues. Pour faire les courses au marché, juste une personne est autorisée par famille », témoigne-t-il.

Le ravitaillement dans les supermarchés n'est pas non plus comme avant. « Les centres commerciaux ont fermé. Seuls les supermarchés sont ouverts. Il y a des files régulées. Devant les caisses, il y a une distance d'un mètre entre les personnes, explique Dieylani. On se croirait en guerre.

Djibril Ngom, Naples : « les conséquences d'un pays à l'arrêt sont néfastes pour les vendeurs ambulants »

Djibril Ngom, vivant à Naples, dans le sud de l'Italie est du même avis que Dieylani Ndiaye. « La situation est trop grave. Nous sommes confinés dans nos maisons. Nous sortons que rarement. Une fois à l'extérieur, les policiers te somment de rentrer à la maison. Une distance d'un mètre est préconisée. Pour sortir, il faut un masque et des gants en plastique. Les trains et les bus ne marchent pas », livre-t-il.

Pour ce jeune quinquagénaire arrivé en Italie au milieu des années 90, seuls les supermarchés et les pharmacies sont ouverts. Aussi bien les mosquées que les églises sont fermées. Les communes et l'office des émigrés aussi ne sont plus fonctionnels. Tout est fermé.

Ainsi, tout le monde est chez soi. « Il s'agit de congés payés si on est salarié dans une structure publique et non payés si on est employé d'une entreprise privée ». Heureusement, l'Etat a, selon Djibril Ngom, promis de régler les factures et la location durant toute la période de confinement. « Le gouvernement a décrété 15 jours pour le moment de non circulation ». Les seules activités pour de nombreux Sénégalais à Naples « sont la télévision, l'ordinateur et le téléphone ».

Dans cette partie d'Italie, bastion du travail informel des Sénégalais avec les célèbres vendeurs à la sauvette, les conséquences de la quarantaine imposée par le gouvernement local pour lutter contre le coronavirus risquent de causer un autre mal. En effet, contrairement au nord de l'Italie, les usines ne sont pas nombreuses à Naples. Quand on est dans l'informel, les jours non travaillés ne sont pas rémunérés. « Le pays est à l'arrêt. Les vendeurs ambulants sénégalais ne peuvent pas travailler et leurs familles basées au Sénégal en pâtissent car ils se retrouvent sans ressource », regrette Djibril Ngom .