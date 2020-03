Algérie: Coronavirus - Les Imams appelés à alléger les prières

Alger — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a appelé dimanche, les imams à prendre des mesures préventives en raison de la propagation du Coronavirus, à savoir l'allégement des prières, dont la Prière de vendredi, avec la fermeture des mosquées directement après la fin de chaque prière.

Dans un communiqué sanctionnant une réunion de la commission ministérielle de la Fatwa consacrée à l'examen "des mesures à prendre, du point de vue religieux, face à cette pandémie qui menace la vie des algériens et de l'humanité entière", le ministère a souligné la "nécessité de prendre les précautions et les mesures préventives pour éviter la propagation du virus".

Dans ce contexte, "le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs appelle les personnes suspectant leur contamination par ce virus d'éviter le contact avec les autres personnes et de contacter rapidement les services sanitaires".

"Le ministère insiste également sur l'interdiction aux personnes présentant des symptômes de cette maladie ou d'autres maladies similaires telle que la grippe, de fréquenter les lieux publics, notamment les mosquées, pour ne pas contaminer les autres personnes".

Les mosquées ne sont pas à l'abri des dangers de ce virus, a ajouté le ministère, affirmant que "la présence des enfants, des femmes et des personnes âgées et malades, est interdite dans les mosquées lors de la prière du vendredi et autres prières collectives".

"En ces circonstances, les bien-portants peuvent prier dans leurs maisons avec les membres de leurs familles", a ajouté le communiqué.

Le ministère a souligné que "les imams doivent alléger les prières et les accomplir directement après l'Adhan et fermer les mosquées juste après la fin des chaque prière", ainsi que "de suspendre toutes les activités de la mosquée comme l'avant prône du vendredi, les cours hebdomadaires et les sessions d'enseignement".

"La khotba (prône du vendredi) et la salat, tous réunis, ne doivent pas dépasser 10 minutes de façon à ne pas mettre en danger la santé des fidèles. Les différents ustensiles utilisés pour boire de l'eau sont interdits également, de même pour les repas offerts comme aumône dans les mosquées, que ce soit le jour du vendredi ou durant les autres jours".

Le ministère a indiqué qu"il est obligatoire d'intensifier les mesures d'hygiène et d'aération dans les mosquées", appelant les citoyens, notamment les bienfaiteurs, à faire des dons en produits d'hygiène et à participer à la désinfection des mosquées et autres actions".

Il s'agit également "d'éviter la prière dans les espaces publics comme les gares routières, les espaces commerciaux et autres".

A souligner que ce communiqué a été présenté à l'approbation du Haut conseil islamique (HCI) et à un groupe d'ulémas et de cheikhs.