Algérie: Coronavirus - Appel à l'arrêt immédiat des activités des salles des fêtes et des lieux de loisirs à Alger

Alger — La direction du Commerce de la wilaya d'Alger a appelé, dimanche, tous les commerçants activant dans les domaines des salles des fêtes, des bains maures, lieux de loisirs et de divertissement et des salons périodiques à l'arrêt immédiat de leurs activités dans le cadre des mesures préventives pour la lutte contre la propagation du coronavirus, selon une instruction de la direction du Commerce d'Alger adressée aux chefs des inspections territoriales du commerce.

"Dans le cadre du renforcement de la prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus, et en application des instructions du Wali d'Alger visant à faire valoir l'intérêt public, je vous demande de prendre contact avec les gérants des locaux commerciaux activant dans les domaines suivants: les salles des fêtes, les bains maures, les lieux de loisirs et de divertissement et les manifestations commerciales périodiques afin de les appeler à l'impérative fermeture de leurs locaux et suspension immédiate de leurs activités commerciales jusqu'au 5 avril 2020 et ce dans le cadre de la précaution contre la propagation du coronavirus et de la sécurité des citoyens", a indiqué l'instruction dont l'APS a obtenu une copie.

"Dans le cas du non respect de cette instruction par les commerçants, ces derniers feront l'objet de procédures judiciaires en vigueur dans de tels cas", a ajouté le document.