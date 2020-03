Algérie: Coronavirus - Installation d'une cellule de crise au niveau de la wilaya d'Alger

Alger — Une cellule de crise intersectorielle pour le suivi et la lutte contre la propagation du COVID-19 a été installée dimanche à Alger, a indiqué un communiqué des services de wilaya.

"Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a supervisé dimanche l'installation d'une cellule de crise intersectorielle pour le suivi et la lutte contre la propagation du Covid-19, regroupant les représentants des corps de sécurité, des Douanes algériennes et de différents secteurs concernés à l'instar de la Santé, la Justice, l'Education, les Finances, le Commerce, la Formation et l'Enseignement professionnel, l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, la Jeunesse et des Sports, la Communication et la Culture, et ce en vue d'accomplir et de poursuivre l'action de la cellule de veille installée le 27 février dernier", lit-on dans le communiqué rendu public sur la page Facebook de la wilaya d'Alger.

Ainsi, il est question d'assurer la permanence (24/24 et 7/7j), de désigner un point focal au niveau du cabinet du wali et de renforcer les capacités de l'action préventive, à l'effet de freiner la propagation du virus à travers l'interdiction de certaines activités collectives (culturelles, sportives, scientifiques et de loisirs), susceptibles d'accélérer la contamination de ce virus, a ajouté le communiqué.

A ce propos, M. Chorfa a mis en avant l'impératif application, par les secteurs, de les toutes les mesures préventives notamment les opérations périodiques de désinfection au niveau des sièges et lieux de travail.

Par ailleurs, la protection civile, le Croissant rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA) ont été chargés d'organiser des campagnes de sensibilisation au niveau des espaces publics sur le danger de ce virus et les moyens d'y faire face, ajoute le communiqué.

Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a déjà engagé l'application de cette instruction à travers la constitution d'une commission multisectorielle pour la prévention, le suivi et la lutte contre la propagation de ce virus , en vue de prendre toutes les mesures préventives devant empêcher la propagation de cette pandémie.