Algérie: Illizi - Installation d'une cellule de crise multisectorielle de prévention contre le Covid-19

Illizi — Une cellule de crise multisectorielle de prévention du coronavirus (Covid-19) a été installée dans la wilaya d'Illizi, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

La cellule regroupe les représentants de et des corps constitués, à l'instar de la Santé, le commerce, l'éducation, les télécommunications, la Jeunesse et les sports, la Culture, les Douanes et autres, a-t-on précisé.

Le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, a donné des instructions aux membres de la cellule de crise afin de maintenir un niveau élevé de vigilance afin de prévenir tout risque de propagation de la maladie, et de veiller à la protection de la santé du citoyen.

Parmi les mesures préventives préconisées, assurer une permanence H24 et 7/7 jours, assurer un point focal au niveau du Cabinet du wali, renforcer les capacités d'anticipation afin de prévenir la propagation du virus, en plus d'interdire les activités collectives (culturelles, sportives et de loisirs) et de veiller à la propreté et l'aseptisation des lieux de travail, a-t-on fait savoir.

La cellule de crise reste mobilisée aussi pour sensibiliser la population et la tenir informée de l'évolution de la situation et des dispositions prises pour prévenir la maladie et préserver la santé publique, en plus de l'appeler à adopter les mesures de précaution nécessaires face à cette situation, ajoute la source.