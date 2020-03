Tunisie: ASM-EST - 0-2 : La raison du plus fort !

A La Marsa, les « Sang et Or » étaient en roue libre.

Stade Abdelaziz Chtioui. Arbitrage de Nidhal Letaief. EST bat ASM : 2-0. (1-0 à la mi-temps). Buts de Raouf Benguit (32' S.p et 90').

ASM : Chaabani, Chaouachi, Ben Messaoud (Kthiri 76'), Ayadi, M. Chattaoui, Setiti y.(Chettaoui 67'), Jelassi, Mahjebi, Thouatbia (Amdouni 83'), Chortani et Amri.

EST : Jeridi, Mbarki, Ben Hmida, Yaakoubi, Badrane, Mosrati, Ben Romdhane, Benguit (Meskini 90'+2), Ben Saha, Ben Hammouda (Khénissi 59') et El Houni.

Entre Marsois qui cherchaient à redorer leur blason à travers la Coupe de Tunisie d'autant qu'ils sont réputés pour en être des spécialistes et des Espérantistes qui aspiraient à se racheter après leur échec continental, la rencontre d'hier était intéressante à suivre.

ASM-EST a constitué une jolie affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Une rencontre assez rythmée dès les premières minutes avec une première tentative des locaux enregistrée à la 2' quand Jeridi est sorti barrer la route à Setiti avant de s'emparer du ballon en deux temps.

La réplique des « Sang et Or » ne s'est pas fait attendre et Benguit de tirer un coup franc pour remettre en retrait pour El Houni, mais sans suite (3').

Les Espérantistes, beaucoup plus forts que leurs hôtes, n'ont pas eu de difficultés à prendre l'ascendant quand Hamdou El Houni, parti sur la gauche, poussa le défenseur marsois Mustapha Chattaoui à commettre l'irréparable en touchant la balle de la main en pleine surface. L'arbitre accorda un penalty en faveur de l'Espérance, transformé par Benguit (32').

Sur la même lancée !

Les Marsois ont tenté de répliquer, notamment par le biais de Youssef Jelassi, aussi vif que réactif, ou encore par le capitaine Bilel Ben Messaoud qui était à deux doigts d'égaliser, mais Jeridi, auteur d'une jolie parade, a sauvé les meubles en repoussant la balle d'abord de la main puis des pieds (42').

Après la pause, le jeu s'est poursuivi aussi rythme. D'un côté, des Marsois qui ont continué à croire en leurs chances. Par ailleurs, Youssef Jelassi a tenté de nouveau sa chance en deuxième mi-temps, mais Jeridi était plus rapide que lui en interceptant la balle avant même qu'elle ne lui parvienne (60'). Six minutes plus tard, le même Jelassi est revenu à la charge, mais son tir est intercepté sans difficulté par le portier « sang et or » (66').

D'un autre côté, les visiteurs ont cherché à conforter leur avantage au score, notamment par le biais de Hamdou El Houni très actif, voire dangereux sur le couloir gauche, mais c'était sans compter sur des défenseurs marsois aux aguets, notamment Mustapha Chettaoui intervenu devant l'attaquant libyen de l'Espérance, sauvant son équipe d'un but tout fait (71').

Des Espérantistes plus déterminés que jamais à en finir dès le temps réglementaire pour ne pas être à la merci d'une mauvaise surprise. Raouf Benguit, servi sur un plateau par El Houni, trompa la vigilance du portier marsois, doublant ainsi la mise au profit des siens (90'). Le temps additionnel ne change rien à la donne et l'Espérance de se qualifier haut la main en quart de finale de la Coupe de Tunisie.