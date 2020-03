Tunisie: Coupe de tunisie / Huitièmes de finale - L'ESS, le CA et le ST chutent

Trois favoris quittent prématurément, alors que l'EST s'assure une place aux quarts. L'USM et l'ESM se sont illustrés.

C'est dans des conditions dantesques et un climat atypique que se sont déroulées hier les rencontres des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Lutte contre le fléau que constitue le COVID-19 oblige, les matchs se sont donc déroulés à huis clos.

Hier après-midi, trois explications entre formations de D1 ont forcément focalisé l'attention des puristes. Du côté de Metlaoui, Zarzouna et Monastir, six équipes étaient en lice pour passer au tour suivant.

Au révélateur des Bleus de Monastir, les Clubistes étaient forcément attendus au tournant. Au final, l'USM l'emporta face à un CA hors sujet ! Fahmi Ben Romdhane a fait la différence. L'autre pôle d'attraction de cette ronde a été le théâtre d'une sérieuse opposition entre le Club Athlétique Bizertin et l'US Tataouine. Du côté de Zarzouna, ce sont deux clubs à la peine en D1 qui aspiraient prendre « le quart » à terme.

Volet CAB, le récent changement à la tête de l'exécutif laissait penser que le club nordiste prendrait désormais le taureau par les cornes et reverrait ses ambitions à la hausse, à commencer par jouer crânement ses chances en Coupe de Tunisie. Pour Tataouine par contre, les soucis financiers du quotidien et la situation préoccupante chapitre hiérarchie n'ont pas joué en faveur du club, du moins sur le papier, car dès le coup d'envoi, l'UST n'a pas donné l'impression d'avoir la tête ailleurs. D'ailleurs, lors du premier half, la bonne tenue d'ensemble de l'UST a été récompensée par un but de Firas Mejri à la 35'. De retour des vestiaires, le Onze de Hamadi Daou garde le cap. A l'heure de jeu, Tataouine mène toujours. Ounalli se blesse et Samti le relève.

A ce moment, Mourad Hedhli signe son entrée. L'équipe de Hidoussi pousse mais les Rejaibi, Baratli, Saidi, Maaouani, Ben Fredj, Bousnina & Co n'y arrivent toujours pas. 75', Diakité, lancé telle une flèche, est arrêté sec par Baratli. Ce dernier est expulsé ! Le CAB se transcende, bien qu'en infériorité numérique. Et ce qui devait arriver arriva. Karim Makni fauche Youssufa Mbengue dans la surface et l'arbitre décrète un penalty. Halim Darragi ajuste sa frappe et rétablit l'équilibre. Par la suite, la loterie des penalties sourira à des visiteurs plus adroits. Tataouine passe au tour suivant.

L'Etoile au tapis !

Une ESS quelque peu malmenée lors du tour précédent, passant aux huitièmes grâce à la loterie des tirs au but face à un néophyte ambitieux. Quant à l'ESM, elle ne pouvait qu'être préoccupée par sa position au classement, en Ligue 1. Il n'en fut rien lors du premier half. Yassine Chikhaoui est passé par là lors du money time (48'). Au retour des véstiaires, Boughanmi remettra les pendules à l'heure.

La rencontre s'annonce de nouveau passionnante et on passe aux prolongations où l'ESS prendra l'avantage par Methnani à la 100'. Metlaoui hérite d'un pénalty à la 117'. Oussama Boughanmi, encore lui, trompe le gardien étoilé. Par la suite, les « pénos » souriront aux mineurs. L'ESS est K.O.

Pas de round d'observation durant le match ASM-EST. La délivrance pour les visiteurs viendra vers la demi-heure de jeu. L'EST hérite d'un coup de pied de réparation. Belghith exécute la sentence avec brio... En seconde période, il aura fallu attendre la 90' pour sceller le sort du match. Belghith, encore lui, catapulte le cuir au fond des filets. L'EST passe en ¼ de finale.

On en vient au CSS maintenant. A l'épreuve des insulaires de Djerba, le CSS s'est fait des sueurs froides, ne forçant son destin que grâce à la loterie des penalties. Quant à l'ASD, il avait tout à gagner et rien à perdre. Cela n'a pas empêché le CSS de prendre l'avantage par Harzi à la 33' face à l'AS Djerba. Par la suite, Houssem Ben Ali enfoncera le clou à la 70'. Le CSS est sur orbite et finira par l'emporter.

Du côté du stade de Lala, le ST avait fort à faire face à une formation de Gafsa bien placée en D2 et avide de confirmer sa bonne passe actuelle par un coup d'éclat face à un ténor de la Ligue 1. Ce ténor, c'est le ST, une équipe qui devait oublier son « raté » à domicile face à l'USM dans le cadre de la compétition de la Ligue 1. Sauf que Gasfa est coriace. (3-1) en faveur de l'EGSG. Le Stade est au tapis! Enfin, Kalaa Sport-Wided Hamma et CS Chebba-Ben Arous furent disputées, mais la loi du plus fort a finalement prévalu.

Résultats :

Union Sportive Monastirienne-Club Africain (1-0)

Club Athlétique Bizertin-US Tataouine (1-1) (2-4) aux TAB

ES Métlaoui-Etoile du Sahel (2-2) (3-1) aux TAB

AS Marsa-Espérance de Tunis (0-2)

Club Sportif Sfaxien-AS Djerba (2-0)

EGS Gafsa-Stade Tunisien (3-1)

Kalaa Sport-Wided Hamma (1-0)