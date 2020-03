Tunisie: La JSK prépare le match face à l'ESS - De bonnes raisons d'espérer

Jusque-là, le staff technique est satisfait du rendement du groupe, mais il reste beaucoup à faire.

Le coach Noureddine Nebli prépare la reprise du championnat qui s'annonce délicate. Sassi vient de rejoindre les entraînements. Il a repris progressivement avec ses camarades. Sa participation face à l'ESS dépendra des choix du staff technique. Au cours de la trêve du championnat, la Chabiba a croisé le fer avec l'AS Soliman dans le cadre d'une rencontre amicale.

Le match s'est soldé sur une victoire aghlabide (1-0). Le but a été signé par Youssri Hamza (78'). L'entraîneur de la JSK a profité de cette période pour faire tourner l'effectif, lancant notamment ceux qui n'ont joué depuis des journées, comme Banga, David, Frioui, Khalfaoui, Ameur et Sassi. Ces joueurs ont montré des qualités techniques rassurantes et une application au cours de la rencontre.

Banga et David marquent des points

Sur ce, d'autres jeunes du cru ont attiré l'attention pendant la trêve du championnat et leur participation dépendra des besoins du staff. Et le coach Nebli de souligner : « Nous sommes déjà concentrés sur la préparation de la reprise du championnat. Nous avons confiance en nos protégés malgré certaines bévues constatées dans les différents compartiments du jeu. Nous espérons que les joueurs d'expérience redonneront plus d'équilibre à l'équipe. Certains joueurs en méforme ont besoin de temps pour s'intégrer avec le groupe malgré leur bonne prestation au cours des entraînements». Le staff technique a dirigé les entraînements via un rythme soutenu pour remédier aux bévues constatées au cours des dernières rencontres.

Le coach doit revoir certains choix techniques avant la prochaine rencontre face à l'ESS. Les supporters, optimistes, espèrent que la Chabiba se rachètera et renouera avec les victoires dans les prochaines journées. Les fans ont exprimé leur satisfaction quant au rendement des pivots étrangers Banga et David. Ces derniers ont brillé et ont bien fait le job. On espère que leur intégration redonnera de l'équilibre au milieu et plus d'efficacité en attaque. Il est à rappeler que la JSK a vu juste volet recrutements des joueurs étrangers au cours des dernières saisons, à l'instar des Camerounais Moumbain et Munduga et les Guinéens Boubaker Sylla et Khalil Traoré.