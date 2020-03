Sénégal: Les Sénégalais de la diaspora appelés au respect des consignes préventives

Face à la situation de pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et la propagation rapide du virus à l'échelle mondiale, le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur, Moïse Sarr, et les députés de la diaspora invitent les Sénégalais « à la prudence et au respect des consignes préventives et sanitaires édictées par les pays d'accueil pour limiter l'impact du virus ».

Conscients du climat anxiogène provoqué par cette situation exceptionnelle, ils demandent à l'ensemble des Sénégalais « de ne pas céder à la panique et d'éviter toute stigmatisation ». Moïse Sarr recevait, vendredi dernier, les députés de la diaspora en présence des membres de la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'Extérieur et de l'Intégration africaine de l'Assemblée nationale. Cette rencontre, précise la note rendue publique après la rencontre, a été mise à profit pour aborder des questions d'intérêt commun relatives à la diaspora dans un contexte de pandémie de Covid-19 à l'échelle mondiale.

Au cours de la rencontre, le Secrétaire d'État et les députés de la diaspora ont exprimé leur soutien et leur compassion à nos compatriotes vivant à l'étranger, en particulier dans les pays touchés. Dans la foulée, précise-t-on, ils les invitent « à redoubler de vigilance, à limiter les déplacements au strict nécessaire et surtout à différer tout voyage vers le Sénégal, sauf en cas de force majeure ». Ils en aussi appellent « à la responsabilité individuelle de chacun pour participer à l'effort national et collectif de lutte contre le Covid-19 ». M. Sarr a, enfin, réitéré « l'engagement constant du Gouvernement à continuer à apporter secours et assistance à nos compatriotes surtout en ces moments difficiles ».