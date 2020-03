Soudan: Arman - Appel à un nouveau partenariat pour la stabilité de la période de transition

Juba — - Président Adjoint de la Faction MPLS-N-Aggar, Yasser Saeed Arman a appelé le peuple soudanais à établir un Nouveau Partenariat comprenant toutes les Forces de la Révolution- Comités de Résistance, Gouvernement, Forces de la Liberté et du Changement (FLC), le Front Révolutionnaire et toutes les Forces Politiques, pour avoir atteint une Période de Transition Stable au Service du Peuple Soudanais et compte tenu des Droits et Libertés.

Arman, a renouvelé, dans une interview à SUNA qui serait publié plus tard, l'appel à corriger les Erreurs du Passé concernant les Relations du Soudan avec l'Etat du Sud Soudan.

Il a déclaré que les Relations entre le Soudan et le Sud Soudan ne devraient pas être examinées dans leur Ensemble, mais d'un Point de Vue Général, de la Culture, de l'Humanité et du Travail Conjoint, exhortant les Médias à examiner les Points Communs et à les promouvoir à travers la Culture de la Paix.

Arman a appelé les peuples des deux Zones du Nil Bleu et du Sud-Kordofan à ne pas laisser passer la chance de parvenir à une Paix Véritable, révélant que l'Intérêt des Peuples du Sud-Kordofan et du Nil Bleu rend impérative une Coordination Sérieuse entre les deux Mouvements afin que les Intérêts des deux domaines ne seraient pas minés en raison des Conflits Intra-MPLS.

« Il y a une véritable chance de réaliser la paix et nous avons touché le sérieux du gouvernement et du peuple qui l'a touché lors de la visite de Hamdouk à Kauda et dans d'autres positions, nous appelons donc à ne pas laisser passer cette chance de parvenir à une paix véritable. » Dit Arman.

Il a ajouté: « nous tendons la main aux dirigeants de l'autre côté du MPLS, disant que nous devons atteindre ce qui serait satisfaisant pour le peuple soudanais et les habitants des deux Zones, Disant qu'il est possible, pour lui, que le MPLS, a-t-il expliqué, a connu de nombreuses Divisions au cours de sa Marche et a assisté à de Nombreux Rapprochements.