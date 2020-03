Congo-Kinshasa: ESU - La différence de la jeune université UPGI démontrée samedi à Kinshasa

L'Université panafricaine de bonne gouvernance et d'innovations, en sigle UPGI, située sur l'avenue de l'Université, dans la périphérie de l'arrêt intendance générale de Lemba, a organisé samedi dernier une journée scientifique riche en couleurs, à l'issue de laquelle la communauté estudiantine de cette alma mater s'est explosée tout feu tout flamme, par l'entremise de ses talents.

Plusieurs activités ont été au rendez-vous de cette journée scientifique dont l'installation officielle du comité directeur de la coordination estudiantine par le président du conseil d'administration de cette institution d'enseignement universitaire, en l'occurrence le Professeur Célestin Musao Kalombo Mbuyu.

Dans sa brève allocution, face à un auditoire plein comme un œuf, ce cerveau moteur de l'Université panafricaine de bonne gouvernance et d'innovations a axé, somme toute, son message sur la politique de cette Université qui offre des enseignements au standard international moderne. La connaissance pure, conjuguée à l'éthique constituent deux vertus que l'UPGI ne ménage aucun effort d'offrir à ses étudiants, retient-on de son speech. Et d'insister, c'est dans l'ultime but de doter le pays, sinon le monde, des cadres dûment formés, capables de relever les défis de la société actuelle.

Des étudiants de l'UPGI éventrant le boa

A en croire le secrétaire général de cette université à vocation internationale, le Professeur Michel Bisa Kibul, contrairement aux autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire où se constate la jungle notamment, en ce qui concerne le vice de corruption décrié aujourd'hui au pays, l'UPGI donne la chance uniquement aux meilleurs. D'où, sa particularité dans le microcosme scientifique.

Il y a lieu de retenir que la science et la culture étaient à l'ordre du jour samedi dernier dans cette Université.

Des talents de toutes les facultés étaient rodés pour procurer satisfaction aux invités dont le comité de gestion et les Professeurs sélectionnés sur fond d'un critérium sans complaisance. Des étudiants de la faculté de droit, tels des Juristes patentés, ont offert un spectacle éloquent du génie juridique autour du sujet d'actualité : "la violence faite à la femme". A travers le sujet ci-dessus, durant ce mois de mars, il était question pour ces étudiants d'interpeller l'opinion nationale au respect des droits de la femme, y compris la femme mariée dans le ménage.

L'Université panafricaine de bonne gouvernance et d'innovations offre plusieurs facultés dont le Droit, les Sciences politiques et administratives, les sciences informatiques, les sciences économiques, la communication etc.

De tout ce qui en découle, la formation de qualité qui veut que le savoir être puisse marcher impérativement avec le savoir-faire, est un crédo sans commune mesure aux allures du feuilleton fondamental au sein de cette alma mater.

En dépit de la théorie efficace, l'UPGI se démarque également par la pratique qu'elle offre à sa communauté universitaire, précise un étudiant interviewé.