Congo-Kinshasa: Prix de mérite entrepreneurial - Sylvestre Ilunga décore 10 lauréats en médailles d'argent de mérite civique

La première cérémonie de remise des prix de mérite entrepreneurial en RDC s'est déroulée le 12 mars 2020, à Kinshasa. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba qui présidait cette réception au nom du chef de l'Etat, s'est résolument engagé à placer l'entrepreneuriat local au centre de son action dans le but de rendre les entreprises plus professionnelles et compétitives.

Une position qui s'inscrit, en effet, dans la droite ligne de son programme de développement. «La Promotion de l'Entrepreneuriat Local» était le thème de cette manifestation organisée par le Gouvernement Congolais, en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo (FEC).

Trois faits majeurs de ce prix ont été relevés par le chef du gouvernement. D'abord, le caractère national de la sélection. Car, ce sont les entreprises opérant sur le territoire national mais aussi celles dont le capital social est détenu majoritairement par les congolais qui ont été ciblées. Ensuite, l'originalité des prix notamment, du fait qu'il confère un nouveau statut social aux lauréats. Enfin, la parité observée dans le chef de 10 lauréats dont la moitié sont des femmes.

Les 10 Lauréats qui ont été décorés par le chef du Gouvernement en médailles d'argents de mérite civique octroyées par la Chancellerie des Ordres Nationaux ont été sélectionnés par un jury composé d'un Président et des trois membres, le chef de l'Exécutif central a aussi saisi l'occasion pour démontrer l'importance de l'entrepreneuriat local en République Démocratique du Congo dans la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et comme vecteur de croissances de l'économie nationale.

Il sied de souligner que cette initiative qui a pour objectif de susciter l'émergence de la classe moyenne Congolaise et surtout l'intégration des Petites et moyennes Entreprises (PME) Congolaises dans la chaîne des valeurs de production sera désormais célébrée le 12 mars de chaque année «challenge Entreprises».

Selon le Ministre de la Classe Moyenne, Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba Mwana Ngongo, le geste posé par le Premier Ministre assure la croissance des PME Congolaises, et d'autres avantages sont accordés aux Lauréats notamment, l'accès gratuit à des modules de formation du Personnel à l'INPP dans le but de remettre les Entrepreneurs Congolais devant la scène des affaires économiques. Et, parmi les catégories bénéficiaires de 10 prix décernés, il y a, entre autres, le prix de l'initiative entrepreneuriale, le prix Femme Entrepreneurs, les Jeunes Entrepreneurs, le prix de la meilleure PME en matière civique et fiscale et le prix Meilleur Maître Artisans.