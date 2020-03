Congo-Kinshasa: Préparatifs des 9èmes Jeux de la Francophonie - Guillaume Manjolo donne le go

Unir les peuples de toutes cultures et de tous les horizons, en marge des 9èmes Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. C'est le vœu du Ministre d'Etat congolais à la Coopération internationale, Intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, qui s'y consacre sans relâche pour la réussite de cet évènement pluridisciplinaire.

Il a procédé, jeudi 12 mars 2020, dans la salle de spectacles de Show Buzz, au lancement officiel des activités de cette grande rencontre sportive et culturelle par l'entremise du comité de pilotage qu'il chapeaute et dont les membres du bureau et de l'organe exécutif ont été officiellement présentés.

De l'organisation au déroulement des jeux, en évoquant les contraintes et le niveau d'exécution des préparatifs, aucune préoccupation n'est restée lettre morte. Le ministre de la Coopération et les professionnels des médias se sont livrés dans une série de questions-réponses décontractée, en présence notamment de plusieurs membres du gouvernement.

Conjuguer la volonté au quotidien

Par des mots justes et convaincants, Pépin Guillaume Manjolo a tenu à rassurer, à travers la presse, les hôtes de ces 9èmes jeux de la francophonie, mais également les kinois eux-mêmes, quant à l'organisation parfaite de cette manifestation.

Il a appelé les congolais, de manière générale, à repousser la paralysie de la volonté, sans cesse et sans répit, et de conjuguer toujours la volonté puissance. Selon lui, la RDC sait non seulement occuper sa place, mais aussi unir les peuples de toutes cultures et de tous les horizons. "La RDC est, selon les rêves de chacun des ses enfants, une espérance porteuse d'une architecture de grand style, où les talents amènent toujours leur art à floraison. Certes, beaucoup ont commenté l'impossibilité de tenir les délais, dans un pessimisme qui nous est propre, mais lorsqu'on est comme moi, affranchi de longue date, on sait que ce qui est compris rapidement n'est jamais de longue durée", a-t-il fait savoir, d'un ton lénifiant.

Le ministre de la Coopération a souligné qu'il est donc primordial de capitaliser ces jeux qui donnent l'opportunité d'améliorer les hôtels et d'autres infrastructures de la ville.

L'épidémie de Coronavirus qui pourrait être le seul vrai obstacle à la tenue de cette grand-messe, n'inquiète pas pour autant le président du Comité de pilotage. Le gouvernement de la République, a rassuré Pépin Guillaume Manjolo, est mobilisé contre cette maladie, surtout que les jeux vont se tenir en 2021.

La RDC est-elle prête ?

Côté infrastructures, beaucoup reste à faire. Toutefois, Guillaume Manjolo a souligné que d'ici 7 à 12 mois, les bâtiments essentiels seront déjà prêts à l'utilisation, sachant qu'il existe dans ces préparatifs un projet de construction de 22 bâtiments pour l'hébergement des athlètes, ainsi que des villages des jeux et des partenaires pour les expositions.

Les Jeux de la Francophonie, faut-il le souligner, sont un rendez-vous réunissant les pays qui ont en commun la langue française. Au menu, des concours culturels avec de nombreux jeux, le sport, sans oublier le Nzango, cette création cent pour cent congolaise qui a été introduite.

Aussi, plusieurs disciplines sont sélectionnées à savoir, l'athlétisme, la lutte libre, le basket, le football, le judo, le tennis de table, le handisport, le cyclisme, la lutte africaine, le roller-sport, les arts plastiques et visuels, les arts de la rue, la danse de création, la littérature, la photographie, la chanson etc. Ces disciplines vont s'abriter selon les sites mis en place par le pays hôte notamment, le Stade de martyrs, le stade tata Raphaël, le Musée national, le Palais du peuple, mais également l'annexe du stade de martyrs ainsi que les différents stades municipaux.

En ce qui concerne le budget de l'organisation de ces jeux, le ministre de la Coopération internationale n'a pipé mot. Du moins, il a évoqué le fait que celui-ci est décidé au niveau de l'Organisation Internationale de la Francophonie.

Guillaume Manjolo a aussi fait mention des mesures sécuritaires qui seront prises aux abords des villages et des installations sportives durant la période des jeux. A cela, il a rebondi sur la question concernant la délocalisation du site de la Foire internationale de Kinshasa vers le stade Tata Raphaël. Le président national du comité d'organisation a évoqué ici des raisons de distance, d'accessibilité ainsi que la qualité du sol qui est favorable pour les travaux de construction au niveau du stade Tata Raphaël.

Par ailleurs, le gouverneur Gentiny Ngobila qui occupe également le poste de rapporteur au sein du comité d'organisation, porte la lourde tâche de faire briller Kinshasa afin de réserver un accueil chaleureux aux invités dans un peu plus d'une année.

Un défi majeur pour le gouvernement

Rappelons que lors de la signature, en octobre 2019, du Cahier des charges de l'OIF pour l'organisation des 9èmes Jeux de la Francophonie, le Ministre de la Coopération Internationale avait confirmé le succès et la réussite de cet événement multidisciplinaire avec la mobilisation de la jeunesse congolaise dans toute sa diversité.

Pour lui, avec ces jeux, les phares du monde seront braqués sur la RDC, afin que la diversité francophone s'exprime à travers la culture congolaise dont personne n'ignore l'étendue mais aussi les talents sportifs et culturels.

C'est un défi majeur à relever par le gouvernement congolais, face à un calendrier bref d'organiser les jeux en deux ans, au lieu de quatre ans comme initialement prévue par l'Organisation Internationale de la Francophonie.

Après l'organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie par la Côte d'ivoire, à Abidjan, en 2017, et le désistement du Canada Nouveau Brunswick suite à des raisons de politique interne, la République Démocratique du Congo est devant un challenge extraordinaire pour la réussite et le succès de cette rencontre internationale.

Et c'est, en effet, suite aux recommandations positives du Conseil d'orientation du Comité International des Jeux de la Francophonie à la candidature de la RDC, que les Représentants Personnels de Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis le 2 juillet 2019 à Paris, en France, lors de leur 107ème session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF), avaient désigné officiellement la RDC comme Etat hôte des IXès Jeux de 2021.

Clin d'œil sur la composition du comité de pilotage

Le présent comité est composé de 5 vice-présidents dont Amos Mbayo, ministre des Sports ; Billy Kambale, ministre de la Jeunesse ; Jean-Marie Lukunji, ministre de la Culture et arts ; José Mpanda, ministre de la Recherche scientifique, innovation technologique ; Jolino Makelele, ministre de la Communication.

Le vice-premier ministre en charge du Budget, Jean-Baudouin Mayo, et le ministre des Finances, Sele Yalaghuli, et celui du Commerce extérieur jouent le rôle de conseiller ; alors que le gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila, rapporteur, est assisté dans ses charges par la représentante du Chef de l'Etat en matière de Francophonie et le Dircaba du Premier ministre.

Sont également membres de ce comité de pilotage les vice-ministres au Plan et à la Coopération internationale et régionale, un délégué pour chacun de ces portefeuilles du gouvernement : Intérieur, ITPR, Affaires Etrangères, PT-NTIC, Santé, Transports et voies de communication, Tourisme, ESU, Communication, Urbanisme et habitat, Affaires sociales chargé des PVH. Mais aussi les délégués de l'ANR, de la DGM et du Commissaire général de la PNC.

A côté du comité de pilotage, il est également institué le comité exécutif, composé du Directeur des jeux dont le rôle est d'en assurer l'organisation matérielle et technique.