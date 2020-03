Congo-Kinshasa: Bienvenu Apalata - Le Mouvement Social de Pierre Lumbi rend hommage à un «combattant»

Mort depuis mardi 3 mars 2020 à Kisangani, la dépouille mortelle du Député national Feu Bienvenu Apalata Ambo, élu dans la circonscription d'Aketi, était arrivée au Palais du Peuple vendredi 13 mars 2020, aux environs de 12 heures, heure de Kinshasa.

Ce moment était très émotif pour sa famille biologique, parlementaire et politique. Cette cérémonie, pleine d'émotions, s'est ouverte par le mot du Député national Bolenge Tenge, Secrétaire Exécutif du Mouvement Social (MS), parti cher au Sénateur Pierre Lumbi, suivi de l'oraison funèbre de la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko. Après cela, il y a eu les mots de la famille biologique, prononcés par le frère et la fille du défunt. Le dépôt des gerbes de fleurs et les recueillements ont clôturé la cérémonie officielle au Palais du Peuple.

Dans son allocution qui portait la signature de leur autorité morale de la plateforme MS-G7, Bolenge Tenge a placé un mot sur les circonstances dans lesquelles le défunt a pu trouver la mort. A cet effet, il promet d'interpeller le Gouvernement pour qu'aucun congolais ne puisse plus perdre la vie dans les mêmes conditions. «Je commence ce mot en m'adressant à l'Honorable Bienvenu Apalata. Ta première vocation faisait de toi une personne qui a consacré sa vie à lutter contre la mort qui vient de t'arracher à fleur d'âge de notre affection. Ton serment, celui de soigner, d'aider, d'accompagner et de guérir les malades tu l'as respecté dans le dévouement le plus complet. C'est le manque d'infrastructure appropriée pour les soins qui t'a conduit dans cette fatalité qui nous laisse désemparer, dans notre désespoir. Sache que là où tu es, nous interpellons le gouvernement pour que plus jamais un citoyen de ce pays, les simples gens et à fortiori les médecins ne soient abandonnés comme tu l'as été », regrette le frère du défunt.

Le Mouvement Social a reconnu de Bienvenu Apalata Ambo, un combattant. A en croire le parti de Pierre Lumbi, l'illustre s'est battu en faveur des vulnérables et des démunis, aussi pour la justice de tous les congolais et il a assuré le respect de la dignité humaine. Visiblement, Bienvenu Apalata a servi convenablement son pays qui était son deuxième serment après celui de sauver des vies. «Comme Député, ton énergie était à ton image, serviteur du combat, tu t'es battu pour tes valeurs, pour ta famille, pour ton pays. Tu avais la force de tes convictions qui exprimaient la confiance. C'est la raison pour laquelle tes frères t'ont choisi pour devenir leur Chef du Groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Tu étais un véritable pilier pour notre famille politique, nous n'étions pas préparés à ton départ qui laisse un immense vide dans nos cœurs et dans les cœurs de tes proches. Je vais ici présenter mes condoléances à ton épouse et tes enfants. Prie pour nous là où tu es et sache que nous poursuivrons le combat que tu as mené et nous ne t'oublierons jamais », déclare avec émotion le Secrétaire exécutif du MS.

La dépouille mortelle de l'élu de Aketi a quitté le Palais du Peuple à 4h du matin du samedi 14 mars 2020 pour Buta où un recueillement a été organisé par les autorités locales. Ensuite, le dimanche 15 mars 2020, le corps sans vie de l'illustre disparu a été acheminé à Aketi où il a été inhumé.