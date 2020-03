Congo-Brazzaville: Vie associative - Les élèves sensibilisés à la protection de l'environnement et aux actions civiques

L'ONG Independent Women Club (IWC), que préside Splendide Lendongo, a lancé, le 15 mars à Brazzaville, le projet « Mwana Ecolo », qui œuvre pour la protection de l'environnement et les actions civiques.

Le week-end dernier, les responsables du projet, en partenariat avec l'association Les amis de l'école catholique Notre Dame du Rosaire, ont sensibilisé les élèves aux questions touchant à l'écologie, la biodiversité, l'écosystème, l'assainissement, la salubrité ainsi qu'à l'importance des actions civiques au sein des établissements scolaires à Brazzaville.

L'initiative a suscité l'adhésion de cent-vingt élèves et du personnel administratif de cette école qui, d'ailleurs, ont manifesté le désir d'intégrer ce projet et de le pérenniser. Les gérants du projet veulent l'installer progressivement dans les écoles de la capitale et celles de l'hinterland.

L'ONG IWC travaille en atelier pratique avec un groupe de dix élèves, et inculque à ces jeunes un esprit de synergie, le sens des responsabilités ainsi que des méthodes pratiques et techniques préventives pour palier certaines maladies liées aux intempéries.

Il s'agit notamment d'encourager les jeunes élèves à lutter contre la déforestation, réduire la consommation de la lumière, faire du volontariat, favoriser les circuits courts pour se nourrir (plantations, etc), encourager un meilleur traitement des ordures, intégrer un meilleur entretien de caniveaux et de canalisations, désherber régulièrement leur environnement et limiter l'utilisation abusive de l'eau de robinet.

« C'est un travail d'équipe avec ces élèves, dans lequel chacun apporte des idées, des suggestions... Ce projet dure le temps d'une année scolaire et ne touche pas les élèves en classe d'examen (3e et terminal). À la clôture des classes, la dernière activité regroupera multiples activités culturelles, environnementales, civiques... en restant autour de l'environnement et du bien-être », a expliqué Splendide Lendongo.

En inculquant des bonnes valeurs aux enfants, un canal se crée pour toucher les foyers, le milieu professionnel, institutionnel et au-delà, car tout enfant a la capacité de retransmettre et d'édifier plus de monde.

« Nous pensons que la première cause même du paludisme, au-delà de la piqûre du moustique appelé anophèle femelle, c'est l'environnement, l'insalubrité dans laquelle vit la population. En effet, si leur environnement immédiat n'est pas protégé, les enfants s'exposent aux dangers de pollution et donc aux maladies », a-t-elle ajouté.