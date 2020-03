Congo-Brazzaville: Cinéma - « Grave erreur 2 » chaleureusement accueilli par le public brazzavillois

Ecrit et réalisé par Richi Mbebele, le film « Grave erreur 2 » a été projeté en grande première le 14 mars à Brazzaville, en présence de son réalisateur et de quelques acteurs.

Pour permettre au public de comprendre la trame de ce film, l'équipe de production a diffusé gratuitement le premier volet intitulé « Grave erreur », quelques heures avant la grande première de « Grave erreur 2 ». Fred invité à déjeuner chez son meilleur ami Hervé, pour célébrer leurs retrouvailles après quinze ans, ignore complètement ce qui se mijote. Un désaccord entre Hervé et sa femme Samantha au sujet du traitement que mériterait Edouard, leur domestique, sera une occasion pour Fred de révéler ses intentions et de les mettre à exécution au sujet d'une défaite qu'il n'a jamais digérée.

Abordant le thème de confiance, la suite de l'histoire traite de la vengeance d'Hervé suite à la mauvaise blague faite par Fred sur fond de tragédie et de suspense. Plongés une fois de plus dans un choc émotionnel, leur belle et longue amitié est mise à rude épreuve. Environ 1h 40 min de visualisation attentive qui a émerveillé le public reconnaissant le mérite du cinéma congolais à travers la prouesse de Richi Mbebele.

Produit par Archetype Inv Group, Grave erreur 2 a été bien accueilli par le grand public avec des retours positifs. « Réalisé avec beaucoup de professionnalisme, c'est un film captivant avec un message fort qui parle à toute la société autour de la vengeance, la confiance et les relations avec autrui. Je retiens de ce film, qu'on prétend connaitre les personnes qui nous entourent sans pourtant jamais les connaître réellement », a déclaré Thiérina.

Remerciant le public brazzavillois d'avoir répondu présent à cette invitation pour soutenir sa nouvelle production, Richi Mbebele a déclaré que ce film se résume par le fait que la vie n'étant pas un jeu, il est conseillé de ne pas blaguer sur tout car peu importe le mal que l'on fait, la justice finit toujours par triompher. Par ailleurs, il a rassuré que Grave erreur n'aura plus de suite car il souhaite désormais se consacrer sur d'autres scénarios qu'il a dû mettre de côté pour réaliser ce film. S'agissant de sa promotion, le réalisateur a confié qu'il y a un partenariat signé avec la société de téléphonie mobile MTN pour la diffusion du film sur « MTN télé na ngai ». A l'international, le film connaitra une probable tournée à partir du mois d'août.

Profitant de cette occasion, Richi Mbebele a rappelé combien le public lui est cher pour pouvoir avancer. « C'est avec vous que nous construirons ce cinéma. Ne nous donnez pas l'envie d'aller chercher un public ailleurs car ce que nous faisons vous est destiné. On commence à en ressentir le besoin à cause de nombreuses sollicitations à l'extérieur. Mais, à chaque fois, on se pose la question de savoir que deviendra le Congo si tous ses fils le quittent, le quittent et ne reviennent pas ? », s'est-il insurgé face à la réticence des congolais à soutenir considérablement le secteur du 7ème art.

Un avis soutenu par l'acteur de cinéma, Michael Thamsy, ayant incarné le rôle d'Hervé dans ce film. « Il ne suffit pas d'apprécier sur les réseaux sociaux et à la télévision. Pour soutenir ce cinéma, il faut plutôt assister aux projections et acheter les œuvres. Cela fera que les productions produisent davantage et que l'industrie cinématographique congolaise se développe au grand bonheur des réalisateurs, acteurs, médias et même de l'économie du pays », a-t-il souligné.