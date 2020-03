Togo: Nobody is perfect

Le Département d'Etat a publié le 11 mars son rapport annuel sur les droits de l'homme au Togo.Les conclusions sont globalement positives, mais le pays, comme d'autres, n'échappe pas aux critiques. Nobody is perfect.

Sur la question toujours sensible de la liberté de la presse et d'expression, le gouvernement américain reconnaît que journaux, radios, TV, internet ne sont soumis à aucune censure.Il faut ajouter que la majorité des titres publiés sont hostiles au pouvoir.Le rapport note des carences dans un certain nombre de domaines et critique l'attitude des forces de l'ordre dans la gestion des manifestations.

Le Togo n'est pas le seul sous le feu des critiques, y compris dans les pays développés.Le rapport omet cependant de préciser que policiers et gendarmes ont été l'objet de violences.Le travail mené par le Département d'état et globalement objectif, mais comme dans toute enquête les oublis et omissions peuvent donner une image faussée de la réalité.

Les autorités togolaises n'ont jamais prétendues que la situation était idéale. Elle travaille à l'amélioration des droits de l'homme, à de meilleures conditions carcérales à une justice plus professionnelle à une liberté d'expression renforcée. Le gouvernement garantit les actions menées par la société civile et s'engage à promouvoir la place des femmes dans la société ou à combattre davantage la corruption.