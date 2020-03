Sénégal: Lutte contre la pandémie du coronavirus - Les autorités religieuses, dans le combat

Les reports et annulations d'évènements se sont enchainés dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus au Sénégal. Si certaines communautés religieuses comme la communauté catholique ou la famille omarienne avaient anticipé en interdisant leurs activités, d'autres ont décidé d'emboiter le pas au président de la République, Macky Sall, suite à son annonce d'interdiction des manifestations religieuses pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Les Khadres du Sénégal disent se conformer à la décision gouvernementale. Aussi, la communauté Tidiane a décidé de reporter la ziarra générale de Tivaouane qui devrait avoir lieu hier, dimanche 15 mars, sans oublier la décision du Khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, d'annuler la retraite spirituelle de dix jours du « Daaka » qui avait débuté avant-hier, samedi 14 mars. Les chefs religieux demandent aux fidèles de suivre les consignes sanitaires édictées pour éviter la propagation de Covid-19 et de formuler des prières afin de vaincre ce fléau.

La communauté catholique annule ses activités et appelle à une journée de prières

« Nous portons à la connaissance de toutes les Communautés Chrétiennes Catholiques du Sénégal les mesures suivantes : la suppression ou le report, jusqu'à une date plus favorable : des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), des kermesses diocésaines et paroissiales, des différents Pèlerinages (Décanal, Diocésain et National), des autres rassemblements folkloriques (Fêtes foraines...) de nature à drainer beaucoup de monde ». Ce sont les Evêques du Sénégal qui annoncent ainsi les différentes mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19. Le communiqué rendu public samedi dernier, informe que les mesures prendront effet aujourd'hui, lundi 16 mars.

« Nous, les Évêques du Sénégal, nous sommes très attentifs à la situation sanitaire qui prévaut dans notre pays, avec la présence de la maladie Covid-19 qui menace la santé et la vie des populations. Pour cette raison, nous respectons toutes les consignes données par les Services compétents du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale de notre Pays pour la maitrise de la pandémie du Coronavirus », lit-on dans le communiqué. Les Evêques du Sénégal appellent ainsi à une Journée Spéciale de Jeûne et de prières, le Vendredi 20 Mars 2020, à l'occasion des 24h pour le Seigneur dans les différents diocèses.

« Nous invitons les prêtres, durant cette journée et chaque fois que possible, à organiser, dans leurs Paroisses : des temps d'adoration du Saint Sacrement, des moments de confession, des célébrations de Messes votives », renseigne le communiqué. L'interdiction des manifestations par les Evêques du Sénégal fait suite à leur première mesure prise le 7 mars dernier concernant certaines mesures d'hygiène à appliquer lors de leurs différentes Célébrations Eucharistiques, « pour participer à la lutte contre l'expansion de la maladie due au Coronavirus ». Il s'agissait de « surseoir au baiser de paix qui précède la Communion et de recevoir, avec respect, le Corps du Christ dans la paume des mains ».

Les Khadres se plient à la mesure

De son côté, la communauté Khadre du Sénégal a aussi suspendu ses activités suite à la décision du Président de la République, Macky Sall. Dans un communiqué rendu public, « le khalife général des Khadres du Sénégal, Cheikhna Cheikh Ayyah a pris la décision historique de suspendre à compter, de ce jour (samedi 14 mars) la tournée nationale du Khayma de Cheikhna Cheikh Saad-Bouh à l'échelle du territoire national ». Selon le guide religieux, « cette décision exceptionnelle marque son adhésion totale aux mesures à la fois importantes et urgentes prises par le Président Macky Sall pour lutter contre la propagation du coronavirus ». Par la même occasion, Cheikhna Cheikh Ayyah a invité « toutes les cités religieuses Khadres et les représentants et le représentant du khalife général des Khadres à l'échelle des 14 régions du Sénégal à suspendre, jusqu'à nouvel ordre toutes les manifestations et autres regroupements». Cheikhna Cheikh Ayyah a également demandé à la communauté musulmane et aux fidèles Khadres de « se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires et de rester sereins ».

La famille omarienne se joint à l'effort commun

La famille omarienne s'est jointe à l'effort commun pour éviter la propagation du covid-19. Dans une déclaration publique, le guide religieux, Thierno Madani Tall a salué les mesures prises par Macky Sall dont l'interdiction des manifestations religieuses et a appelé les fidèles musulmans à les respecter. « La maladie du Covid-19 s'est déjà propagée dans le monde entier. La décision de Macky Sall est en conformité avec les prescriptions de l'Islam. Le prophète(PSL) disait que si une maladie apparait dans un pays, que chacun reste là où il est pour éviter de contaminer d'autres personnes. Il faut aussi se prévenir, c'est-à-dire respecter les mesures préventives, éviter de se donner la main », a déclaré Thierno Madani Tall. Il a appelé les fidèles à la repentance et à éviter autant que possible les regroupements qui pourront propager la maladie. « Il faut éviter les regroupements comme les mariages, les baptêmes parce que cela peut propager la maladie », a-t-il ajouté. Thierno Madani Tall a aussi recommandé aux fidèles de faire des prières et de sortir de l'aumône pour conjurer le mauvais sort.

Il faut dire qu'avant la déclaration du Présidant Macky Sall interdisant les manifestations religieuses, le khalife général de la famille omarienne, Thierno Bassirou Tall, par le biais de son fils et porte-parole, Thierno Cheikh Oumar Tall avait déjà demandé le report des événements religieux et le respect des règles édictées par les médecins. Cheikh Oumar Tall avait fait cette déclaration à travers une vidéo où il portait un masque mais aussi des gants.

La ziarra générale de Tivaouane reportée

La communauté Tidiane a aussi pris la décision d'emboiter le pas au Chef de l'Etat. Elle a suspendu la ziarra générale. La manifestation religieuse qui était prévue hier, dimanche 15 mars a été reportée suite à la déclaration du Président Macky Sall. Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy après concertations avec son porte-parole, Serigne Pape Malick Sy, a décidé de reporter la manifestation religieuse. « Les autorités religieuses invitent tous les fidèles au respect des mesures de prévention et de restrictions mises en place par le gouvernement du Sénégal, a la solidarité, l'entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau ». Pour rappel, après le Gamou de Tivavouane commémorant la naissance du prophète (PSL), la ziarra générale constitue le deuxième grand évènement de la cité religieuse. Elle est « initiée en 1930 par Cheikh Al Khalifa Ababacar Sy et offre aux disciples Tidianes, l'occasion de se ressourcer et de s'abreuver aux sources d'El Hadj Malick Sy et de ses Mouhaddams qui reposent dans la cité religieuse ».

Le Daaka annulé

Le Khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba de Médina Gounass n'a pas hésité à arrêter le « Daaka » qui avait déjà débuté avant-hier, samedi 14 mars. Il a annulé la manifestation religieuse suite à la décision prise par le Président Macky Sall. Le « Daaka » est une retraite spirituelle de 10 jours organisée chaque année dans la cité religieuse de Médina Gounass. Il regroupe des milliers de fidèles venant du monde entier. Pour cette année, la 78ème édition devrait se tenir jusqu'au 28 mars prochain.