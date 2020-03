Sénégal: Mbour/ Un premier cas testé positif - Son seul contact mis en isolement

Les autorités médicales régionales de Thiès et le médecin-chef du district sanitaire de Mbour ont tenu un point de presse pour apporter des éclaircissements sur le premier cas contrôlé positif du coronavirus (Covid-19) dans la petite côte et la région, une information confirmée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ainsi, après Dakar et Touba, Nianing, dans la commune, située à la périphérie sud-ouest de l'agglomération mbouroises, enregistre une malade de la Covid-19.

Le docteur Malick Ndiaye, médecin-chef régional de Thiès, et le docteur Fatma Fall, médecin-chef du district sanitaire de Mbour, ont donné des informations relatives au cas contrôlé positif. En réalité, il s'agit d'une ressortissante française âgée de 68 ans, depuis sa résidence à Nianing (commune de Malicounda), située à 90 kilomètres au Sud-ouest de Dakar. Elle a, dans la journée du 13 mars 2020, informé la Cellule de veille du ministère de la Santé suite à une toux, une fièvre et des douleurs articulaires. Le lendemain, les résultats ont confirmé qu'elle était atteinte de la Covid-19.

Selon les autorités médicales, la malade de la Covid-19, actuellement en traitement à Dakar, est venue au Sénégal par un vol de la compagnie Air France dans la journée du 12 mars 2020. Elle a quitté Metz, passant par Lyon et Paris, pour embarquer vers le Sénégal. Sa maison est désinfectée ainsi que le véhicule. Des investigations menées indiquent un seul contact extérieur de cette dernière, celui du chauffeur l'ayant acheminé de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) à sa résidence. Le concerné a fait l'objet de prélèvements pour des tests et il est mis en isolement.

Déjà les autorités médicales annoncent des dispositions pratiques. Si au bout du compte, le chauffeur est atteint de la Covid-19, sa femme et ses deux enfants vont faire l'objet de prélèvements et de mise en isolement. En conclusion, en attendant la livraison de l'information, le médecin-chef régional a loué l'efficacité du système de détection. En plus, il a fait cas des fausses alertes dans la région comme celle déclarée à Saly-Portudal dans la journée. A l'en croire, l'heure est à la formation et la sensibilisation des équipes devant intervenir sur le terrain en cas d'alerte et de prise en charge de personnes suspectées ou contrôlées positives.

Les autorités médicales ont tenu à donner des informations sur le mode de transmission du coronavirus (manuel, buccal, respiratoire ou par les yeux). Ainsi, il a été demandé de ne plus donner la main et de tousser dans le creux du coude afin de ne contaminer personne, si on est porteur. Le lavage des mains au savon ou la désinfection à l'alcool gel sont aussi retenus dans les recommandations pour faire face à la contamination.

Mbour- Le coronavirus anticipe les vancances de paques : Les stades fermés et les manifestations publiques annulées

Le coronavirus (Covid-19) n'a pas encore fini de dicter ses dernières règles. En effet, les mesures prises par les autorités gouvernementales ont fait leurs effets dans la commune et le département de Mbour. Ainsi, en plus de l'anticipation des vacances scolaires de Pâques d'une semaine, les stades ont été fermés et les manifestations publiques interdites. Des chants religieux, galas de lutte et autres spectacles n'ont pas pu se tenir. Les mesures des autorités gouvernementales ont été saluées dans la commune et le département de Mbour par bon nombre de personnes interrogées.

A en croire B.F, le département de Mbour est un carrefour du Centre-ouest du Sénégal et de la sous-région. C'est une opportunité de prévention et de sensibilisation pour tout le monde, de voyageurs y transitant. Ses dizaines d'écoles primaires, de Collèges d'enseignement moyen (CEM) et de lycées peuvent devenir des foyers de diffusion et de propagation de n'importe quelle maladie. Il trouve salutaire la fermeture des écoles, pour trois semaines, demandée par le président de la République. Des parents d'élèves sont d'autant plus satisfaits, qu'on a la confirmation d'un cas, une malade de la Covid-19, à Nianing.

Toutefois, si des rencontres de football se sont tenues à Mbour et Saly pour le compte de la coupe du Sénégal, le gala de lutte programmé au stade Caroline Faye ne s'est pas tenu, privant les amateurs de spectacles. Les matchs prévus le dimanche et aujourd'hui (lundi) sont reportés à une date ultérieure. Dans le quartier Onze Novembre, le gamou annuel de la famille Tafsir Khaly Sarr ne s'est pas tenu, par observation des mesures prises.